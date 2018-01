Osorio nos inyectó una mentalidad diferente: Giovani dos Santos

Ciudad de México

Rumbo al juego de preparación del Tri ante su similar de Bosnia-Herzegovina, se llevó a cabo este martes, en el hotel de concentración en San Antonio Texas, una conferencia de prensa en la cual comparecieron ante los medios de comunicación el estratega colombiano Juan Carlos Osorio, el defensa Hugo Ayala y el delantero Giovani dos Santos.

"Me da una alegría inmensa venir con los muchachos, el espíritu de equipo es extraordinario" expresó el técnico nacional a su llegada al evento. Asimismo, señaló que su plantilla no es únicamente para los jugadores con un largo recorrido en el balompié: "la selección nacional tiene futbolistas de mucha experiencia, pero también hay espacio para jugadores jóvenes. Estoy muy contento y orgulloso de estar aquí. Yo no trabajo por un salario, sino por la gloria".

Por su parte, el ariete del Galaxi informó estar en buena forma futbolística: "he aprovechado este tiempo para trabajar mi estado físico. Estoy en un excelente estado de forma, mental y físico". Además, acotó su alegría por vestir la playera del Tri una vez más "vengo a la selección con la misma ilusión y las mismas ganas. Me prepararé de la mejor manera para llegar al Mundial".

En cuanto a Rusia 2018, Dos Santos puntualizó: "nadie tiene asegurado su lugar en la selección nacional. Es un año de Mundial y todo futbolista mexicano dará todo por llenarle el ojo al Profesor (Osorio)". También, elogió lo realizado por Juan Carlos en el equipo "los números hablan, es una generación privilegiada y el Profesor (Osorio) nos ha inyectado una mentalidad diferente".

El zagero de Tigres, sentenció que no desperdiciará su llamado al Tri: "para nosotros es una oportunidad de venir y hacer bien las cosas. Trataremos de aprovechar este tipo de oportunidades".

Este miércoles a las 20:00 horas, se efectuará, en el Alamodome de San Antonio Texas, el enfrentamiento amistoso entre México y Bosnia.