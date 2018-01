Tri Femenil, campeón del Premundial Sub 20

La selección mexicana femenil Sub 20 se coronó en el Premundial celebrado en Trinidad y Tobago tras vencer en tanda de penales a Estados Unidos.

Las dirigidas por Christopher Cuéllar comenzaron dominando el encuentro, pues llegaban con mayor peligro al área del combinado de las barras y las estrellas; sin embargo, fue hasta el minuto 32 que las mexicanas se pusieron adelante en el marcador, luego de que Dayana Cázares recibiera un gran centro, quien se quitó la marca de la defensa estadunidense, mandando el balón al fondo de la portería.

El primer tiempo terminó con la ventaja para el Tri femenil, las cuales tuvieron varias oportunidades para aumentar la ventaja pero que no pudieron concretar.

Para la parte complementaria, las estadunidenses presionaron más al conjunto tricolor, por lo que encontraron inmediatamente el gol del empate al minuto 48 por conducto de Tierna Davidson.

El encuentro terminaría empatado a un tanto, por lo que obligó a los tiempos extra, donde ningún combinado se hizo daño.

Para la tanda de penales, la portera Emily Alvarado detuvo dos penaltis que fueron la clave para que el Tri venciera 4-2 a Estados Unidos.

.@miseleccionmx’s Emily Alvarado, made the @Allstate Save of the Game against @ussoccer_ynt#CU20Wpic.twitter.com/14T7VOLfhN