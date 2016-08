Elías Hernández, el incomprendido del Tri

Ciudad de México

Si se trata de servir al gol, el mediocampista de León, Elías Hernández, ha sido el mandón en los últimos torneos de la Liga MX, situándose en la cima de este renglón pero sin poder llenar el ojo de los últimos entrenadores de la selección mexicana.

Juan Carlos Osorio presentó la lista de jugadores con los que encarará las eliminatorias mundialistas rumbo a Rusia 2018, y tal y como era con Miguel Herrera al mando del representativo, 'El Patrullero' no fue considerado.

"A lo largo de mi carrera me han tocado situaciones complicadas, otras donde me puedo sentir que puedo estar en nivel de Selección y no se me toma en cuenta. Es algo que me motiva para seguir trabajando y seguir haciendo las cosas bien, pero no es algo que me afecte anímicamente", dijo hace tiempo tras no se elegido por Miguel Herrera para una convocatoria del combinado nacional.

En el presente Apertura 2016, el ex jugador de Monarcas y Tigres acumula dos pases para gol, uno menos de los tres conseguidos en el torneo pasado; sin embargo, la cifra crece hasta los 5, 6 y 7 pases logrados en el Apertura 2015, Apertura 2014 y Clausura 2015, respectivamente.

En múltiples ocasiones, Hernández ha manifestado estar en el nivel óptimo para competir por un lugar en la selección nacional, en la que no es convocado desde el 2015, cuando suplió a José Juan Vázquez por una lesión.

"Me he sentido muy a gusto, sin ningún problema puedo buscar la oportunidad en Selección, puedo estar ahí. Trabajo todos los días y me exijo porque sé que puedo dar más, no es mi tope, así me siento dentro del campo, tengo que seguir trabajando", dijo a ESPN hace unos torneos.