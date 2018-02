México se quedará en Moscú durante el Mundial de Rusia

A través de su cuenta de Twitter, la FIFA dio a conocer las centros de concentración de cada una de las 32 selecciones que participarán en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

La selección mexicana estará hospedada en las instalaciones del Dynamo de Moscú mientras dure su participación en la justa. Desde ahí, se moverán a las sedes de Rostov y Ekaterimburgo, puesto que su duelo ante Alemania será en la misma capital rusa.

