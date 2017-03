Ronaldinho felicita a 'Rafa' Márquez por sus 20 años en el Tri

Un mes después, Ronaldinho felicitó a Rafael Márquez, su ex compañero en el Barcelona, por los veinte años que lleva el ‘Kaiser’ con la selección mexicana.

El ex jugador de Gallos Blancos de Querétaro saludó al zaguero oriundo de Zamora, Michoacán en un video que subió a Twitter, donde lo felicitó por sus dos décadas con la camiseta tricolor.

“(Hola) Rafa, hermano. (Quiero) Felicitarte por 20 años en la selección. Más que merecido. (Eres) uno de los mejores con los que he jugado. Fuerte abrazo”.

Defender as cores do seu país é uma grande honra. Parabéns por fazer isso com extrema maestria nos últimos 20 anos @rafamarquezmx. Abraço! pic.twitter.com/Env9TYLdN4