Rob Schneider apuesta por México para ganar Mundial

Rob Schneider publicó en su cuenta de Twitter que apuesta por México para ganar el Mundial de Rusia 2018.

El actor estadunidense señaló que los grandes favoritos como Alemania, Brasil, España e incluso Italia que no clasificó al Mundial, deberán poner atención con los mexicanos.

"Apuesto en México para ganar el Mundial 2018. Alemania, Brasil, Italia, España ¡ojo!", escribió el actor de 53 años de edad.

I betting on Mexico to win the @FIFAWorldCup 2018!!

Look out Germany, Brazil, Italy, Spain!

VIVA MEXICO pic.twitter.com/Uo2N7ld3xB