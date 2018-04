Quinto Mundial de Márquez, en las manos de Osorio

Toluca

Ser el nuevo cinco Copas del Mundo del futbol mexicano es una ilusión que mantiene latente el zaguero Rafael Márquez, quién asegura no tener impedimento legal o físico para estar con el Tricolor en Rusia 2018. La decisión final la deja en manos del estratega nacional Juan Carlos Osorio, aunque en caso de no asistir tampoco es posibilidad que lo mortifique.

"Sigo con la misma ilusión de siempre, la esperanza muere al último así que sigo ilusionado y trabajando, con las mismas ganas de estar ahí, así que hasta el último día seguiré con la ilusión", expresó.

Y añadió que "no hay nada más que necesitar, si tuviera problemas legales no estaría ni siquiera en Atlas, donde hay marcas globales. Lo más importante es lo deportivo y Osorio decidirá; estoy tranquilo. También si no pasa, tengo una carrera digna para retirarme con orgullo por lo que he podido hacer y ganado".

Otra posibilidad de estar con la selección nacional en Rusia sería como parte del cuerpo técnico, una posibilidad que no descarta, aunque por ahora no se lo han solicitado.

"Siempre dispuesto a aportar como sea la forma o el puesto, no me lo han propuesto todavía y esperar el tiempo necesario para saber que va a ocurrir", mencionó el defensa de los rojinegros.

También habló de la actualidad del Tri, lamentó las lesiones de Salcedo y Araujo, además espera que el resto de los elegidos lleguen en buen momento para trascender en la justa mundialista.

"En la selección obviamente se necesita más trabajo, más tiempo, es difícil tenerlo pero en general veo una selección en buen nivel, individualmente creo que tenemos gente de mucha experiencia, lamentablemente perdimos dos jugadores importantes y ojalá se recuperen pronto, esperemos que todos los demás sigan en buen nivel para llegar al Mundial", finalizó.