Polonia vs. México, amistoso FIFA; en vivo: MINUTO A MINUTO

La selección mexicana enfrenta a Polonia en su último partido del año 2017, donde Juan Carlos Osorio deberá echar mano del resto del plantel tras la baja de varias figuras como Javier Hernández, Giovani dos Santos, Héctor Herrera, entre otros.

El duelo servirá para calibrar al conjunto nacional ante otra selección calificada al Mundial de Rusia 2018, que además lo hizo como líder de su grupo en la eliminatoria de UEFA; además, servirá para probar a otros elementos que no tuvieron minutos en el empate ante Bélgica de la semana pasada.

MINUTO A MINUTO

ALINEACIONES

ONCE Polonia: Szczesny, Jach, Cionek, Jedrzejczyk, Rybus, Maczynsky, Linetty, Kedziora, Makuszewski, Swierczok y Zielinski.

❗ No to wiemy wszystko! Tak zagramy z Meksykiem! Początek o godzinie 20:45. 🔥⚽️👊#POLMEX

🇵🇱 vs 🇲🇽 pic.twitter.com/t4Kz49PyKc