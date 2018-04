No me gusta como juega la selección: Misael Espinoza

Ciudad de México

En cuestión de números se le ha aplaudido a Juan Carlos Osorio. Logró clasificar a la selección mexicana al Mundial sin complicaciones y como líder del torneo de la Concacaf, lo que hace tiempo no ocurría.

Sin embargo, varios personajes han puesto en tela de juicio el funcionamiento del Tricolor. A esta lista se sumó Misael Espinoza, quien reveló que no le agrada el estilo del cuadro azteca, sobre todo porque tiene muy buenos jugadores, habilidosos, que a su parecer deberían explotar en la cancha esas cualidades.

"Si nos vamos al tema de resultados, no sé si será el más exitoso, el que ha pasado a la selección con más facilidad a una Copa del Mundo, pero desde mi humilde punto de vista no es el mejor futbol que hemos visto. Me gustaría ver más eficiencia, que juegue bonito esta selección por la capacidad que tienen los jugadores que están en Europa. A mí no me gusta como juega la selección y me duele decirlo, porque sé que se puede".

El ex seleccionado nacional y mundialista en 1994 consideró que también a los futbolistas les ha hecho falta sobre el terreno de juego, sobre todo en los últimos partidos que tuvieron en la pasada fecha FIFA de marzo ante Islandia y Croacia.

"Espero que con la cercanía del Mundial el jugador dé lo que tiene. Nos ha extrañado que nos habla mucho de esta generación es muy buena, yo les tengo mucho respeto por la carrera que varios han hecho en Europa, algunos ya de muchos años, pero me parece que en sí el desempeño individual y colectivo ha sido corto, por el material que tiene el técnico Juan Carlos Osorio".

Por supuesto, Misael también hizo hincapié en que el nivel de varios futbolistas será clave para el desempeño del Tricolor, y confía plenamente en que se puedan sacara buenos resultados y llegar al famoso quinto partido que tanto se ha negado. Es más, consideró que si la Sub 23 ya se colgó una medalla de oro en el 2012, también en Rusia pueden dar una sorpresa.

"Hay antecedentes que nos hacen pensar que se pueden lograr cosas importantes. Hay que recordar los Juegos Olímpicos del 2012 en los que Brasil era favorito y México se cuelga la medalla de oro. Siempre he pensado que México tiene una gran capacidad, hay que confiar en lo que tenemos, pero hay que ser realistas, ver a qué selecciones enfrentamos. Yo creo que sí se le puede pelear a Alemania en la primera instancia del Mundial. Hay que trabajar, hacer una buena gira antes, ver hasta dónde puede llevar esta selección".

Lo que sí tiene claro es que el resultado del primer partido en el Mundial (ante Alemania) será fundamental para las aspiraciones que se tienen de pasar la fase de grupos.

"Va a depender mucho de lo que hagas en el primer partido, obviamente va a depender mucho de los rivales. Si pierde con Alemania, aunque no hay que pensar eso, yo no ve tan fácil a Corea, tiene muy buena selección, y el cerrar con Suecia va a ser complicado, porque en los últimos años ha mostrado un gran nivel. Si pierde el primero, pierde un gran porcentaje de pasar a la siguiente ronda".

Por otro lado, Misael respaldó la idea de que se termine con el pacto de caballeros, el draft y se reduzca el número de extranjeros.

DATO

Misael Espinoza debutó con la selección en 1990, y fue parte de ese combinado que marcó historia en la Copa América de 1993.