Los seleccionados no se distraen con ofertas

Ciudad de México

Néstor Araujo y Luis Reyes podrían salir de Santos y de Atlas. Ese ha sido el rumor desde hace varios días. El rumbo que podría tomar ambos elementos podría estar en América.

Ambos son jóvenes y han despunta do hasta llegar a selección nacional, de ahí el interés no sólo del América, sino de otro equipos.

Sin embargo, ambos futbolistas dejaron en claro que no se distraerán con el tema, pues quieren demostrar en el Tricolor para quedarse en alguna de las dos listas de Juan Carlos Osorio, ya sea para Copa Confederaciones o Copa Oro.

"La realidad es que tiene uno que vivir, pensar dónde estás, estoy concentrado en la selección, debo seguir haciendo mi mayor esfuerzo, ya de ahí lo demás que no sea de selección la realidad es que no me entra, estoy muy concentrado acá, ojala se consigan los objetivos que tiene la selección mexicana".

En otro tema, Araujo lamentó la baja de Jesús Corona, quien no logra recuperarse de la rodilla izquierda y tuvo que salir del Tricolor. Para Néstor lo mejor es que se recupere, pues "aquí no puedes dar ventajas", se debe estar al cien por ciento.

Mientras tantos, Luis Reyes recalcó que aunque le enorgullece el interés del América, está concentrado en llenarle el ojo a Osorio.

"A quién no le gustaría jugar en América, un equipo importante, histórico, estoy muy halagado por ese interés de la misma manera en que estoy agradecido con Atlas, pero estoy concentrado al cien por ciento con selección para hacer bien las cosas".