“Siempre para selección estoy listo”: ‘Piojo’ Herrera

Ciudad de México

Miguel 'Piojo' Herrera está a disposición de la selección; incluso, cláusulas en su contrato con los Xolos de Tijuana permitirían su regreso, si es que Juan Carlos Osorio no convence y la Federación Mexicana de Futbol lo busca otra vez.

"Obviamente conozco el grupo, el grupo prácticamente lo armé yo, lo rehíce yo; entonces, cuando tomé a una selección donde la cosa estaba muchísimo más complicada, sería lógico pensar que no estoy listo, pero siempre para selección estoy listo; la única parte de mis cláusulas que tengo con Xolos es que, si es selección mexicana, siempre tendrá prioridad", dijo Herrera en entrevista para TVC Deportes.

Incluso, 'Piojo' recordó que su adiós del Tri no se debió a resultados. El altercado con el comentarista de TV Azteca Christian Martinoli le costó el puesto.

"Es algo que siempre lo dije. Yo de selección salí, no por resultados, salí por una mala decisión mía y una mala decisión de la Federación, de la gente que tuvo a la Federación; esa es la verdad, fue una mala decisión de los dos, obligados por mi mala decisión, mi mal momento".

Sin embargo, Miguel consideró que Juan Carlos saldrá adelante, después de las críticas por el siete a cero de Chile en Copa América y el papelón ante El Salvador en el Cuscatlán durante 45 minutos.

"Estoy seguro que le irá muy bien a la selección, hay un buen grupo, tiene un técnico que sabe y que aprende de los errores y que va a sacar adelante esto. Estoy cien por ciento concentrado en lo que es Xolos; si en ese momento saliera una propuesta, reitero, para mí, la selección es lo más importante y siempre estaré dispuesto para estar cuando se necesite".

NO A LA ROTACIÓN

A pesar de que respeta el sistema del técnico colombiano del Tri, 'Piojo' no comparte la famosa estrategia, que siempre es tema polémico cada vez que los resultados no se le dan.

"A mí, a Miguel Herrera, no me gusta, si lo hace otra persona es su forma de trabajar. Él lo ha hecho siempre. Cuando lo fueron a buscar ya sabían que se manejaba de esa forma, y seguirá manejándose así. Yo no lo haría. Primero, no haría tanto mezclar, estar cambiando. Tampoco haría que, si ya tengo una forma, un estilo, tampoco la cambiaría si alguien me dijera", aunque Miguel reiteró que los seleccionados "me parece que están cómodos cuando saben quiénes son los iniciadores y quiénes son los relevos parea ser más revulsivos".