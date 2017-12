Tri le responde a Alemania con chilena de Gómez

Luego del sorteo mundialista que definió los grupos para Rusia 2018, Alemania y México pertenecientes al Grupo F, encendieron el duelo, pues ambos se muestran contentos de tener que enfrentarse en el Mundial.

Primero, Alemania publicó una postal del último encuentro ante México, donde los Teutones vencieron por 4-1 en Copa Confederaciones.

"Felices recuerdos de nuestro último encuentro con México en la Copa Confederaciones", escribieron en la cuenta de Twitter de Alemania.

Happy memories of our last meeting with Mexico at the Confed Cup 😁 🇩🇪🇲🇽 #DieMannschaft#WorldCupDrawpic.twitter.com/OQUAhzjwiu