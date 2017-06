México vs. Irlanda, en vivo: MINUTO A MINUTO

La selección mexicana, tras la derrota del sábado ante Croacia por 1-2 en Los Angeles, volverá a la actividad esta noche, cuando en el MetLife Stadium de New Jersey, casa de los Giants y de los Jets, se mida a Irlanda en duelo de preparación.

Para el conjunto dirigido por Juan Carlos Osorio será el último ensayo previo a los duelos contra Honduras y Estados Unidos, correspondientes al Hexagonal Final de Concacaf, y para la Copa Confederaciones, en donde México debutará el próximo 18 de junio en contra Portgual, en Kazan.

Por su parte, la escuadra del Trébol, tras este cotejo, volverá a Europa para medirse ante Austria, en actividad del grupo D de la Eliminatoria de la UEFA rumbo a Rusia 2018, sector en donde es, hasta el momento, segundo lugar, detrás de la selección de Serbia, quien estaría obteniendo su pase directo a la Copa del Mundo.

MINUTO A MINUTO

Alineaciones

México: Cota; Salcedo, Reyes, Moreno; Herrera, Dos Santos, Corona, Vela; Gallardo, Hernández, Jiménez. DT. Juan Carlos Osorio

Irlanda: Randolph; Duffy, Keogh, Egan, Christie; Hourihan, Murphy, O'Dowda; McClean, Horgan, McGoldrick. DT. Roy Keane/Martin O'Neill

PREVIO

18:07

¡La Afición mexicana ya presente en el MetLife Stadim!

¡Los vestidores del MetLife Stadium , previo al México vs. Irlanda!

