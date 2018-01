Tri femenil sub-20 clasifica al mundial

La Selección Mexicana de futbol femenil sub-20 sufrió de más, pero consiguió su boleto a la Copa del Mundo Francia 2018 al vencer en penales 4-3 (1-1 en tiempo reglamentario) a Canadá, para así además avanzar a la final del Pre Mundial CONCACAF Trinidad y Tobago 2018.

Jimena López adelantó a las mexicanas al minuto 33, pero Gabrielle Carle logró el empate de Canadá al 79 y Belén Cruz falló un penal para las "aztecas" al 89.

En la serie de penales la portera Emily Alvarado fue la figura al detener los disparos de Julia Grosso y Jordyn Huitema, luego de la falla de Miriam García; Venicia Juárez le dio el triunfo al definir de manera correcta desde los "once pasos".

Con este resultado el "Tri" enfrentará el domingo a Estados Unidos que también ya está en la justa mundialista al dar cuenta en penales de Haití.

La derrota ante Estados Unidos en la fase de grupos dejó un gran aprendizaje al cuadro mexicano que en esta ocasión no tuvo ninguna desconcentración ante un rival de alta exigencia.

México logró adelantarse en el marcador al minuto 33 en un tiro libre por derecha que ejecutó con Potencia Jimena López y que se le coló por debajo del cuerpo a la guardameta para irse así al descanso.

Para el complemento la presión fue de las jugadoras del país de la "hoja de maple", pero el "Tri" nunca renunció al ataque y buscó ampliar la ventaja para finiquitar el partido con un mano a mano al 76 que no fructiferó.

Dicha falla complicó a las dirigidas por Christopher Cuellar que vieron como las canadienses lograron el empate solo tres minutos después por medio de Gabrielle Carle.

México tuvo el tanto de la diferencia por la vía del penal, sin embargo, Belén Cruz no definió de manera correcta y le permitió a la guardavallas meterle las dos manos al balón para evitar la caída de su marco e irse así a los penales en los que las mexicanas fueron más certeras para así conseguir su cupo para la justa mundialista.

El arbitraje estuvo a cargo de la trinitaria Crystal Sobers, quien no mostró tarjetas.

Alineaciones:

México.- Emily Alvarado, Jimena López, Miriam García, Kimberly Rodríguez, Ashley Soto, Maricarmen Reyes (Mía Villegas, 88), Andrea Hernández, Jacqueline Ovalle (Venicia Juárez, 74), Dayana Cazares (Belén Cruz, 64), Katty Martínez y Daniela Espinoza. DT. DT. Christopher Cuellar.

Canadá.- Rylee Foster, Maya Antoine, Ashley Cathro, Emma Rose, Hannah Taylor (Ariel Young, 75), Julia Grosso, Sarah Stratikagis (Caltlin Shaw, 88), Gabrielle Carle, Angel Flynn (Teni Akindoju, 56), Jordyn Huitema y Jayde Riviere. DT. Daniel Worthington.



.@miseleccionmx’s Emily Alvarado, made the @Allstate Save of the Game against @CanadaSoccerEN#CU20Wpic.twitter.com/OM6PnMa9MF