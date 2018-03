México es uno de los mejores del mundo: Ivan Rakitic

Dallas, Texas

Desde que pisaron suelo estadunidense, los jugadores de Croacia se han cansado de aplaudir a México. Ya en dos ocasiones los vencieron en un Mundial (2002 y 2014), y eso lo tienen muy presente. Ivan Rakitic dejó en claro que le tiene respeto al conjunto azteca, y que la baja de seis jugadores para este encuentro no significa que no le den importancia al Tricolor.

“Nuestra idea es enfrentarnos a los mejores y para mí México está entre los mejores. No es casualidad el éxito que tiene México, tienen jugadores de un nivel alto. Viven muy especial el jugar con la camisa de México, y también tienen un entrenador especial- Sabemos que nos va a tocar uno de los mejores equipos del mundo”.

El tema fue la constante para el futbolista, quien hizo hincapié en que entendía la molestia de los mexicanos y de su entrenador, pero que también se debía entender que la temporada en las diferentes Ligas donde militan está en un momento importante. Además, que para ellos no fue sencillo hacer un viaje tan largo.

“Entiendo las palabras del técnico. La idea es estar con el mejor equipo posible en el campo, estamos en una situación complicada para los clubes y hay que analizar todo eso diferente, nuestra idea es salir a ganar, tenemos jóvenes que tienen un nivel alto, están jugando en equipos importantes en Europa. No va a ser más fácil para México jugar ese encuentro de mañana. Queremos aprovechar el jugar contra una selección muy completa. Va a ser especial dar un golpe. Los que están, están muy bien”.

“Ojalá no lo vea así, porque no es en ningún momento la idea. La idea es salir con los mejores, hay que entender la situación. Puedo entender a los que se fuera. No solo que está la Champions en la fase más importante, sino también está la temporada de cada Liga. Para nosotros es algo nuevo el tener un viaje tan largo, ellos están más acostumbrados a los viajes, para nosotros es nuevo. El respeto para la selección de México es máxima, Hay que entender que la temporada está en un momento muy delicada”.