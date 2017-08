Una lista con ausencias y sin rencores en el Tri

Ciudad de México

La selección mexicana volverá a actividad el próximo 1 y 5 de septiembre para enfrentar en fecha FIFA a Panamá y Costa Rica, respectivamente. La lista de 23 elementos ya está delineada, y se empezó con los que militan fuera de México, ya que se tuvo que hacer la gestión hace varios días con los clubes.

Por supuesto, se verían a jugadores como Andrés Guardado (Betis), Guillermo Ochoa (Standard de Lieja), Héctor Moreno (Roma), Hirving Lozano (PSV), Héctor Herrera (Porto), Miguel Layún (Porto), Jesús Corona (Porto). Éste último regresaría al conjunto nacional, luego de pedir que no se le considerara para la Copa Confederaciones por problemas personales.

El entrenador Juan Carlos Osorio para nada antepondría algún resentimiento por lo sucedido, y el mismo caso es el de Oribe Peralta, quien se negó a asistir a la pasada Copa Oro para concentrarse con América. Los contemplan, y esperan no surja ningún inconveniente en el camino, pues hace una semana el atacante del América sufría algunas molestias, aunque ya jugó la jornada pasada y en Copa no apareció, pero para no cansarlo.

Solo habría que ver si Oribe sigue dispuesto, ya que, hay que recordar que en la Copa Confederaciones tuvo poca participación, y eso no le gustó nada al atacante. Tan es así, que se ha dicho, fue una de las razones por las que declinó para estar en el certamen de la Concacaf.

Los últimos meses no han sido los mejores en temas de bajas de jugadores. Primero fue Carlos Salcedo quien se lesionó en junio y estaría tres meses fuera de actividad, luego la Alfredo Talavera (seis meses), y en seguida se dio el problema legal de Rafael Márquez que no tiene fecha de regreso. La última mala noticia para el Tricolor es que Marco Fabián será sometido a una cirugía y no pisará las canchas lo que resta del 2017.