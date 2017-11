El Tri se prepara en Bruselas

Ciudad de México

La selección mexicana tuvo su primer entrenamiento en Bruselas, preparados para enfrentarse a Bélgica en un partido amistoso el próximo viernes 10 de noviembre y eventualmente medirse a su similar de Polonia tres días después.

El cuadro de Juan Carlos Osorio trabajó con equipo completo en la cancha alterna al estadio Rey Balduino, pues ya se integraron Hugo Ayala, Jürgen Damm y Javier Aquino. Uno de los temas más comentados fueron las inclusiones de Omar Govea y Uriel Antuna a este combinado, puesto que fue su primer llamado a la selección mayor.

“Estoy muy contento, el grupo me ha recibido muy bien, me dieron la bienvenida y yo me encuentro aprovechando y aprendiendo de esta nueva experiencia”, comentó Govea tras el entrenamiento. ”He venido trabajando fuerte para esta oportunidad y ahora que estoy aquí hay que intentar hacer lo mejor”.

Por su parte, Uriel Antuna tampoco pudo esconder la emoción que representa vestir la camiseta del combinado nacional. ”Estoy muy bien, muy agradecido con el profe Juan Carlos Osorio por darme la oportunidad de estar con la Selección Nacional Mayor y orgulloso de estar aquí”.