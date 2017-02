Los jugadores del Tri que solo han jugado en amistosos

Ciudad de México

Los partidos amistosos siempre han servido de preparación a las selecciones de cara a un duelo importante. Sin embargo, muchas veces solo se ha tenido que cumplir con el compromiso comercial.

El año pasado, en los primeros duelos de este tipo que dirigió Juan Carlos Osorio tuvo que echar mano de elementos de la Liga, algunos parece que tendrán más oportunidades, y otros no fueron contemplados más.

El primer encuentro de preparación que dirigió el colombiano fue el año pasado contra Senegal el 10 de febrero, y de esa lista apenas unos cuantos han tenido otra oportunidad.

Para ese duelo echo mano de elementos que desde esa fecha no han sido considerados como, Gerardo Flores, Jesús Zavala, Eduardo Herrera, Erick Gutiérrez, Henry Martín, José Rivas, Alejandro Palacios, Carlos Gerardo Rodríguez, Israel Jiménez, Jesús Molina y Cándido Ramírez.

Es verdad que en el Tricolor deben estar los que mejor momento pasen, pero muchos estuvieron en buen nivel como el caso del Pikolín Palacios y no fueron requeridos más.

El caso de Martín, delantero de Tijuana, había mostrado cosas interesantes como para pensar en un buen futuro, pero para selección mexicana muchos vieron apresurado su llamado.

Eso sí, su debut no fue con Osorio, pues Ricardo Ferretti fue quien lo estrenó con la playera verde contra Trinidad y Tobago, y aunque inició de titular, no logró anotar y salió lesionado. Lo llaman para ese encuentro frente a Senegal, pero no tuvo minutos.

Poco más de un mes después fue operado de una rodilla, pero no ha vuelto a ser requerido, ya que sus números en Xolos tampoco son de lo mejor.

José Rivas también fue llamado en esta convocatoria, y tuvo actividad en la segunda parte. Entró por Néstor Araujo, pero después de eso, no ha tenido otra oportunidad.

Alejandro Palacios fue un caso distinto a los anteriores, ya que no había duda que el portero se había ganado un lugar el Tricolor, tras varias campañas de buen nivel con Pumas. Aquí la pregunta era, si en verdad tendría oportunidad de quitarle un puesto a Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera o Jesús Corona, quienes han sido los constante y entre quienes se disputan la titularidad. No fue así. Osorio planeó meterlo en el segundo tiempo contra Senegal, pero las circunstancias del partido se lo impidieron. Así que, lo llamó para los dos duelos de eliminatoria mundialista contra Canadá, y tampoco jugó. Luego, ya no volvió.

Carlos Gerardo Rodríguez fue otro de esos que tampoco consiguió minutos en aquel encuentro frente al combinado africano, y claro, tampoco fue requerido en alguna otra ocasión por el timonel.

La misma historia que Rodríguez la escribió Jesús Zavala, quien en tiempo de José Manuel de la Torre como estratega nacional, era constante y titular.

En el caso del atacante Eduardo Herrera arrancó contra Senegal. Luego, le dieron otra oportunidad para los encuentros que le siguieron, que fueron los dos de eliminatoria frente a Canadá, en los que ya no participó. Israel Jiménez tuvo ese choque, y ningún otro más.

El caso de Cándido Ramírez es un tanto distinto, ya que sin tener la regularidad necesaria en su escuadra, consiguió la atención del estratega nacional por ser extremo izquierdo natural, un puesto que para Osorio es en el que menos elementos hay. Fue así como jugó por primera vez contra Senegal al entrar de cambio al 72', por Jürgen Damm.

Pero no fue el único, pues en eliminatoria frente a El Salvador también le dio la oportunidad, ingresó al 66'. Con una actuación cumplidora, no ha vuelto a aparecer.

Moisés Muñoz ha sido llamado en una sola ocasión por Juan Carlos Osorio para los encuentros de preparación contra Panamá y Nueva Zalanda, pero solo lo utilizó frente a Panamá el 11 de octubre del año pasado. Incluso, para este amistoso que viene contra Islandia no fue requerido.

Luis Robles fue otra de las sorpresas que ha dado el estratega, pues aunque tenía un paso bueno con Atlas, parecía que no había hecho los méritos suficientes para ser llamado a esos dos encuentros. Frente a los All Whites no participó. Contra Panamá jugó 16 minutos.

Rodolfo Cota también estuvo en este grupo. Se quedó en la banca para los dos choques. Adrián Aldrete, en cambio, sí arrancó frente a Panamá.

Isaac Brizuela participó en ambos duelos, en uno estuvo 46 minutos en la cancha, en el otro 30. Además, en marzo fue requerido para la eliminatoria frente a Canadá, pero ahí sí no entró.

Alan Pulido también es de esos casos diferentes, ya que solo participó contra Nueva Zelanda, y no logró anotar. Pese a que es uno de los elementos que tienen prestigio en la Liga, no estuvo para los siguientes enfrentamientos de eliminatoria contra Estados Unidos y Panamá. Ahora, frente a Islandia se le da otra oportunidad.

Hedgardo Marín fue otro de los jugadores que el colombiano contempló para la mayor por lo que pudo ver de él no en el combinado Sub 23. Su debut se dio en el triunfo ante Nueva Zelanda 2-1, y también jugó frente a Panamá.

El mismo caso fue el de Jordan Silva, quien vio minutos frente a los canaleros. Sin embargo, el defensor dejó en claro que tenía que mejorar para volver a ser tomado en cuenta, pues sabía bien que había defensas con mejor nivel. Para el partido en Las Vegas no fue requerido.