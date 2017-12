Jugadores del Tri celebran enfrentar a Alemania

Tras finalizar el sorteo mundialista donde México quedó ubicado en el Grupo F junto con Suecia, Corea del Sur y Alemania, varios jugadores mexicanos celebraron el enfrentar al actual Campeón del Mundo en Rusia 2018.

Carlos Salcedo, que actualmente milita en el equipo alemán Eintracht Frankfurt, publicó en su cuenta de Twitter: "Deutschland, Alemania, Eintracht" junto con unos 'emojis' de alegría.

Por su parte, Javier 'Chicharito' Hernández, adjuntó una foto de los grupos que formaran parte de Rusia 2018 y aseguró que irán con todo al Mundial.

"Con todo y por todo... Esperando ansiosamente", añadió el delantero mexicano.

Con todo y por todo… 🙏🏽😁 Looking forward to it… 🇲🇽🌎 pic.twitter.com/xHqZvro0Dj

Guillermo Ochoa no se quedó atrás y se mostró contento, además aprovechó para saludar a su amigo Marc-André ter Steguen y mencionó en entrevista con FOX Sports, que "los mejores partidos de la selección mexicana son los primeros" y "si salimos en un buen día, si salimos en nuestro nivel, si llegamos enteros para este juego, tenemos opciones de poder ganar. Nunca hay que dejar de soñar".

"Nos vemos en Rusia mi amigo", escribió el guardameta tricolor.

See u in Russia my friend 😎@mterstegen1 ...@FIFAWorldCup