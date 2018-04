Jugadores como Gio dos Santos no tenemos muchos: Jesús Ramírez

Ciudad de México

Jesús Ramírez conoce bien la capacidad de Giovani dos Santos. El mediocampista fue parte de su selección Sub 17 que fue campeona del mundo en el 2005. En ese torneo Gio brilló. Muchos se deshicieron en elogios. Sin embargo, varios de los que le aplaudieron hoy cuestionan si el atacante debe ir a Rusia, ya que no ha mostrado su mejor nivel. Uno de ellos es precisamente Chucho Ramírez, quien destacó que "jugadores con ese talento no tenemos muchos", pero también sabe bien que las lesiones le han pasado factura en algunos momentos.

Al ser cuestionado de manera directa si llevaría a Dos Santos al Mundial, respondió: "Es una decisión bien difícil, pero el estado en el cual se encuentre actualmente influirá, porque a veces pensamos en lo que han hecho atrás, pero creo que la decisión es ahora, cómo se encuentran ahora porque estás próximo a jugar (el Mundial)"

Luego, tocó el tema de su estado actual. La temporada pasada no fue buena para el conjunto angelino, y por ende, los hermanos Dos Santos tampoco brillaron. Para este torneo se espera una cara distinta con la llegada de Zlatan Ibrahimovic.

"Híjole, ha estado un poquito lejos quizás de lo que nos tiene acostumbrados, porque calidad tiene de sobra", mencionó Ramírez.

Eso sí, hizo hincapié en que todavía hay oportunidad de que destaque en los meses previos al Mundial.

"Tiene tiempo", dijo, y enseguida habló sobre sí es indispensable en el Tricolor. "Son temas muy particulares por el tipo de esquema táctico que quieras tener, las características. En el caso mío (con la Sub 17) busqué un equipo equilibrado, buscas fuerza, velocidad, habilidad en diferentes jugadores porque en algún momento vas a requerir de alguno de ellos".