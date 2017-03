El Tri va con sus pilares en reinicio del Hexagonal

Ciudad de México

México vuelve a escena con los partidos serios. El 24 y 28 de marzo enfrentará a Costa Rica, así como a Trinidad y Tobago en duelos de eliminatoria, y entonces sí, el entrenador Juan Carlos Osorio recurrirá a sus mejores futbolistas, por supuesto, tiene como base a los que juegan en Europa, quienes son de los elementos que mayor recorrido tienen con el colombiano. Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, Diego Reyes, Carlos Salcedo, Miguel Layún, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Carlos Vela, Raúl Jiménez y Javier Hernández han sido constantes en el proceso del entrenador nacional, mismo que arrancó a finales del 2015 con dos duelos de eliminatoria.

16 PARTIDOS jugó el año pasado la selección mexicana, entre amistosos, la Copa América Centenario y eliminatoria.



Héctor Moreno es uno de los pilares de la defensa en el Tricolor. Más allá del timonel en turno, el zaguero del PSV consolidó su futbol en el cuadro azteca, y por ello, de los elementos ya citados es quien más minutos suma con Osorio, 1,091. Héctor Herrera conoce muy bien el medio campo, y aunque ha tenido altibajos en su nivel, en selección levantó la mano y no ha perdido su lugar.

Registra 1,027 minutos desde el 2015. Por supuesto, Miguel Layún no podría faltar. Aunque no ha sido titular indiscutible a últimas fechas con el Porto (en cinco partidos de siete entre Liga y Champions), parece que el defensor vuelve a retomar el buen paso. En el Tricolor del colombiano posee 1,005. Y es de los indiscutibles. Andrés Guardado (con 999), es el líder de este conjunto, por ello no puede faltar en estos encuentros de eliminatoria.

El año pasado, en el choque frente a Estados Unidos en Columbus salió lesionado, pero poco a poco tomó ritmo y está listo para vestir la verde. Diego Reyes registra 870 minutos con Juan Carlos Osorio, mientras que Raúl Jiménez 828, Guillermo Ochoa 720 y Javier Hernández 697. Carlos Salcedo apenas recorrió 108 minutos con el colombiano. En el duelo amistoso del 2016 contra Senegal ingresó al minuto 45, y luego, fue requerido para el choque de eliminatoria frente a Estados Unidos, en el que entró al 27' en sustitución de Guardado.

El timonel intentó que la Fiorentina lo prestara en duelos amistosos, ya que no tenía mucha actividad, pero no fue posible. Carlos Vela también sería requerido, y él es de dichos jugadores el segundo que menos minutos ha visto con Osorio, pues solo registra 180. La primera vez que lo convocó fue para los encuentros frente a Honduras y El Salvador, aunque solo jugó este último, e incluso marcó el tercer tanto de la victoria (3-0).

Hay quienes no estarán por lesión, tal es el caso de Giovani dos Santos, Jesús Manuel Corona y Marco Fabián, en este último caso el Eintracht Frankfurt ya había establecido desde hace varias semanas que lo mejor era que no fuera requerido, ya que recién sale de sus molestias y no quieren que recaiga.

Del balompié azteca, hay que recordar que Hirving Lozano e Isaac Brizuela también sufrieron lesiones fuertes. Estos serían los convocados: Alfredo Talavera, Guillermo Ochoa, Jesús Corona, Rafael Márquez, Héctor Moreno, Diego Reyes, Néstor Araujo, Carlos Salcedo, Osvaldo Alanís, Miguel Layún, Diego Reyes, Raúl López, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Jonathan dos Santos, Jesús Molina, Jesús Dueñas, Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro, Jürgen Damm, Javier Hernández, Raúl Jiménez, Carlos Vela, Oribe Peralta y Alan Pulido.

LOS EUROPEOS CON OSORIO

Héctor Moreno – minutos 1,091

Miguel Layún – minutos 1,005

Héctor Herrera – minutos 1,027

Andrés Guardado – minutos 999

Diego Reyes – minutos 870

Raúl Jiménez – minutos 828

Guillermo Ochoa – minutos 720

Javier Hernández – minutos 697

Carlos Vela –minutos 180

Carlos Salcedo –minutos 108