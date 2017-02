Juan Carlos Osorio no descartó a ‘chaparritos’ en el Tri

Las Vegas

En días pasados, algunos jugadores de las Chivas de Guadalajara se quejaron porque no eran considerados en selección mexicana. Hubo uno en especial que levantó la mano, se trató de Edwin Hernández, quien consideró que tiene nivel para vestir la verde, pero en su sentir fue más allá de la calidad de cancha.

El lateral del cuadro rojiblanco aseguró que no lo convocaban porque a Juan Carlos Osorio no le gustan los futbolistas 'chaparritos'. Ante esto, el entrenador del Tricolor echó un vistazo a sus declaraciones anteriores para no contradecirse en la respuesta que daría cuando se le preguntara sobre el tema.

Después de eso, resolvió que, efectivamente, nunca había mencionado la estatura de los futbolistas, solo la cuestión del juego aéreo.

"Nunca he hablado de altura en cuanto a jugadores que vienen; sí he hablado de la capacidad aérea que deben tener los jugadores que juegan en una línea de cuatro. Si ese fuera un factor (la estatura), Andrés (Guardado), 'Tecate' (Jesús Manuel Corona); Hirving (Lozano) o 'Gio' (dos Santos) no tendría un lugar este equipo, pero todos pueden dar su propia opinión".

En referencia al duelo contra Islandia, sobre lo que podría obtener, el timonel explicó que "es claro que hemos convocado a 68 jugadores que creemos es la mejor manera de familiarizarnos con nuestros jugadores, en una Liga en donde el 44 por ciento son jugadores foráneos".

Tras una breve pausa, destacó que utilizará una alineación en la que algunos jugadores no estarán en su posición habitual: "Utilizamos estos juegos amistosos para convocar y conocer más de cerca de muchos de nuestros jugadores que no tienen la oportunidad en su club o juegan en otra posición; todos los jugadores tienen la posibilidad de mostrar que le pueden aportar a la selección, y ellos demostrarlo en los minutos que tengan oportunidad de jugar".