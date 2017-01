Chivas no va a jugar la Copa Oro: Juan Carlos Osorio

Ciudad de México

Juan Carlos Osorio terminó con los rumores. A la Copa Oro irán los futbolistas que estén en mejor momento y no será Guadalajara quien vista de verde.

“Ni siquiera lo hemos considerado. Sería injusto para los demás futbolistas, los convocados serán los que estén en mejor momento”, fue tajante Osorio.

Sin embargo, aún es pronto para hablar del torneo de Concacaf, pues para el colombiano los objetivos están claros, primero la calificación al Mundial, posteriormente la Copa Confederaciones y finalmente la Copa Oro.

“Ninguna selección en el mundo tiene 50 jugadores de primer nivel; Brasil no los tiene, Argentina no los tiene y nosotros no los tenemos, pero eso nos da la oportunidad de encontrar más Andrés Guardados, más Héctor Morenos.

“El reglamento no nos da la oportunidad de repetir dos jugadores para las dos Copas”, aseveró.

El entrenador de la Selección Mexicana no quiso entrar en polémica respecto a los partidos en Estados Unidos y dejó la responsabilidad a los políticos.

“Para la gente como yo que amamos el futbol, es una situación delicada, sin embargo, creo que queda para los políticos de este país, ellos sabrán que se debe hacer”, declaró.