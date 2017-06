El lío en la ofensiva del Tri

Ciudad de México

De medio campo para adelante, la selección mexicana tiene al menos dos opciones de cambio que son de calidad. Con el colombiano es difícil asegurar que uno u otro será titular indiscutible. Sí hay quien se perfila a inicial en los choques importantes, pero con el tema de la rotación, dependiendo del rival y de las circunstancias, cualquiera de ellos podría arrancar un duelo.

Para empezar, como extremo por derecha tiene en Carlos Vela. Aunque el todavía futbolista de la Real Sociedad ha aparecido por izquierda, desde que asumió el cargo, el colombiano dejó en claro en qué posición lo quiere.

“Lo veo como extremo derecho. Yo le pregunté a él, dentro de este sistema dónde quiere jugar, dónde piensa que va a ser más influyente. Me dijo, ‘aquí’, y le dije, ‘yo no lo veo ahí, sino en esta posición’. Lo discuto con el jugador. Es muy sano, porque yo le digo, lo veo en esta posición y se disputa el puesto con éste y con éste”.

Por ese lado, también hay otros elementos como Hirving Lozano y Jürgen Damm. El primero, tiene una amplia capacidad para desbordar por las bandas, para driblar y encarar. Es la sensación del futbol mexicano, y está cerca de irse a Europa. Sin duda, es un elemento que bien podría ser titular, y no hay duda que, por las rotaciones que hace el entrenador, en cualquier partido se le verá en el once inicial.

Como tercera opción tiene a Damm, quien ha hecho una buena labor con Tigres, que entre sus mejores virtudes está que le gusta llegar al fondo y centrar bien.

Como extremo por izquierda, está Jesús Manuel Corona, siempre desequilibrante, quien busca ir de afuera hacia adentro para eludir al rival. Además de eso tiene buen disparo.

Javier Aquino se recuperó de una fuerte lesión y regresó con Tigres con la misma fuerza que antes de que se fuera de rehabilitación. Es un elemento que puede cambiar en cualquier instante un encuentro, es desequilibrante.

Jesús Gallardo es el rostro más fresco en cuanto al resto de estas piezas de refiere. Su posición va de medio campo hacia al frente por izquierda, pero en varios partidos, ante la falta dé, Juan Carlos Osorio lo ha colocado como lateral, en donde no rinde tanto, ya que la marca no es lo suyo, y eso lo ha dejado en evidencia en algunos duelos.

Giovani dos Santos funcionaría en cualquiera de los extremos, al igual que Marco Fabián, pues incluso en su etapa en Cruz Azul, Luis Fernando Tena utilizó a Fabián por izquierda.

Ambos pueden también colocarse detrás del centro delantero. Ahí es donde los ubica el timonel del cuadro azteca.

“Veo a Giovani de media punta, en un sistema de 4-3-3, con dos medios centros, ojalá uno más de contención, uno más mixto y Giovani”, mencionó en su momento Osorio.

Dos Santos vive un buen momento en el Galaxy de Los Ángeles. Aunque el equipo arrancó la temporada a paso lento, poco a poco se ha conectado, al igual que el mexicano. La campaña pasada fue muy productiva para él, y por ello es uno de los elementos importante para el Tricolor.

Mientras que Fabián, no cabe duda que lo que hizo en el Eintracht Frankfurt le tiene que redituar más que en una convocatoria. Tiene que ser de los hombres importantes para Osorio. El paso del mexicano en Alemania ha sido extraordinario. En la temporada 2016-2017 participó en 23 encuentros y metió 7 tantos. Luego de que el entrenador Niko Kovac no le tenía la confianza suficiente, con base en actuaciones se ganó la titularidad. En el Tricolor no merece menos.

El que se perfila a ser titular, si se juega con una punta, es Javier Hernández. Ya lo mencionó Osorio, desde su punto de vista es el futbolista más “influyente”, que tienen en el ataque. El ya histórico goleador del Tricolor, sigue siendo el preferido para la ofensiva, pese a que no tuvo su mejor momento en la temporada que recién terminó con el Bayer Leverkusen.

Raúl Jiménez pelearía el puesto. Aunque cuando ha entrado también ha aparecido como extremo. El del Benfica cerró con goles su participación en Portugal y su equipo consiguió doblete, Liga y Copa. El atacante está motivado.

Oribe Peralta es uno de los constantes en el cuadro nacional y se ve difícil que pueda quedarse fuera de una convocatoria. Ya ha dado muestras que no solo rinde en punta, sino que puede botarse bien a los costados y pelear desde ese sector el esférico.

Con esas armas a la ofensiva enfrentará el Tricolor estos partidos de eliminatoria ante Honduras, el jueves, y contra Estados Unidos, el próximo domingo. Sin duda, todos estos jugadores se perfilan a estar también en la próxima Copa Confederaciones.