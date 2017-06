Ciudad de México

Llegó a la conferencia de prensa después partido contra Estados Unidos con prisa, mochila en los hombros y apenas si rindió sus declaraciones: “Ellos jugaron al error de nosotros; les funcionó en cuanto al gol que marcaron, pero supimos erradicar sus fortalezas”, dijo el colombiano, no sin antes despedirse de reporteros y camarógrafos, para marcharse a Rusia y comenzar, en menos en una semana, la Copa Confederaciones, el gran reto al mando de la selección mexicana.



El empate a un gol frente a Estados Unidos sirvió para completar las estadísticas positivas que registra Osorio con el Tri. En lo que va de este Hexagonal, tan solo, completa dos triunfos y la igualada reciente en casa, situación que coloca sus cifras como el segundo mejor arranque en casa, desde 1998, año en el que se instauró este formato para calificar a la Copa del Mundo. Hoy, pese a todas las críticas y en similitud de circunstancias, Juan Carlos está cerca de Javier Aguirre, Ricardo La Volpe y Manuel Lapuente.



Sucede algo curioso cuando el sonido local del Azteca, después de nombrar al once titular, menciona a Juan Carlos Osorio; se hace un silencio y hasta algunos abucheos embargan el ambiente y se hacen presentes; las formas son las que se le reprochan al colombiano, que desde finales del 2015, ha tenido que lidiar con cierto sector de la prensa, que le critica, desde el parado de su equipo, hasta el amplio discurso que emplea para expresa y explicar sus ideas, fuera o dentro de la cancha.



Sea como sea, los siete puntos conseguidos en los primeros tres encuentros de local del Hexagonal, le ubican muy cerca de otros procesos exitosos. Tan solo en idénticas circunstancias que hace cuatro años, Osorio aventaja a lo conseguido por José Manuel de la Torre (tres puntos), con once unidades más. El Chepo, si alguno padecía, era el sacar buena cosecha en casa y tres empates fueron el resultado de sus primeros 270 minutos en el Azteca, con Jamaca, Estados Unidos y Costa Rica como sinodales.



Habría que remontarse hasta la fase final del 2010 para encontrar mejores números que los de Osorio. Pese al cese de Sven Goran Eriksson, México completó tres triunfos en la misma cantidad de cotejos en casa; primero y todavía con el sueco en el timón, un 2-0 ante Costa Rica; después, ya con Javier Aguirre como responsable, lograron lo mismo ante Estados Unidos y Trinidad y Tobago, sumando nueve unidades de nueve posibles, y desde luego, mejorando la estadística de Osorio.



En 2006 fue lo mismo con Ricardo La Volpe, el argentino desarrolló un estilo de juego agresivo, en el que se priorizaba la tenencia de la pelota y pese a los reproches contra Osorio, Juan Carlos solo se quedó a dos puntos de los nueve que el Bigotón ya tenía con tres duelos en casa: primero venció por 2-1 a Estados Unidos, más tarde a Trinidad y Tobago y luego a Costa Rica, completando, igual que Aguirre y el colombiano, seis tantos a favor; justo ahora, no hay tantas diferencias del famoso “pasamos caminando”.



El mejor arranque sigue siendo el de Manuel Lapuente, que durante las primeras tres fechas del hexagonal Final de 1998 logró tres triunfos por abultado marcador, sumando 15 tantos a favor y sin ver vulnerada su meta; por entonces, Manolo y una generación que combinaba experiencia y juventud, vapuleó a Canadá (4-0), Jamaica (6-0) y El Salvador (5-0). Aquí el registro de Osorio quedó lejos, pero no por ello deja de ser favorable.



Las críticas hacia el sistema de rotación de Osorio y el funcionamiento de sus jugadores no han tenido tregua, acrecentadas por el 7-0 de la Copa América del año pasado; sin embargo, en esta Confederaciones por iniciar, podría comenzar a erradicarse la imagen de equipo endeble, si es que consigue imponerse, como en la Concacaf, a rivales de más envergadura y nivel…A Rusia, el colombiano se marchó con una conclusión: “Mi equipo se entregó, hizo lo que debía y sacamos un resultado importante, que nos mantiene entre los mejores de la zona”.