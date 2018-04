En México “no tenemos un equipo de superatletas”: Osorio

Ciudad de México

De cara al Mundial de Rusia 2018, el director técnico del Tri, Juan Carlos Osorio participó en la Cumbre del Futbol Latinoamericano Colombia y declaró que en comparación con los futbolistas de su país, en México "no tenemos un equipo de súper atletas" por varias razones culturales.

"Mi tema es generar esa conciencia entre mis jugadores, de que no tenemos un equipo súper fuerte de súper atletas por varias razones culturales, de las cuales no tengo derecho de hablar de eso aquí, porque me da temor de que alguien publique eso. Allá no hay los atletas que hay aquí, pues el planteamiento allá es muy diferente", mencionó el estratega del Tricolor.

De igual forma, Osorio señaló que las cualidades del futbolista mexicano son diferentes a las del colombiano, debido a las condiciones físicas de ambos.

Sin embargo, Juan Carlos reconoce que los atributos de su equipo no radican en el físico, sino en la "buena técnica, jugadores de alta resistencia, que no se fatigan rápido".

Asimismo, expresó que varios futbolistas mexicanos tienen talento para competir en Europa, a pesar de ello, actualmente, ningún jugador milita en alguno de los equipos más importantes del viejo continente a diferencia de los cafetaleros que tienen a James Rodríguez en el Bayern Múnich; Juan Cuadrado en la Juventus y Yerry Mina en el Barcelona.

"No tenemos un jugador en una de las mejores cuatro ligas en uno de los mejores cinco equipos. Por ejemplo, en la Bundesliga, en los mejores cinco equipos, ¿cuántos hay ahí que son mexicanos?", sentenció.