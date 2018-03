El Tri catapultó a Osorio: Denis te Kloese

Ciudad de México

Si bien ya tenía un camino recorrido como entrenador de futbol, con trofeos en sus vitrinas, a Juan Carlos Osorio lo que lo puso en la órbita en otras selecciones es lo que ha hecho hasta ahora con México. Así lo ve Denis Te Kloese, director de selecciones nacionales, quien también habló sobre la posibilidad de que el timonel no continúe con el Tricolor después del Mundial de Rusia.

"Con el trabajo que ha hecho con la selección se puso en un mapa interesante como objeto de deseo para diferentes federaciones y equipos. Ya veremos qué es lo indicado más adelante (si es que se va el colombiano)", dijo.

Y es que, el directivo hizo énfasis en que por ahora no pueden hablar del tema porque no saben cómo se presente más adelante el panorama: "No podemos pensar en otra cosa que no sea alrededor del Mundial".

Hay que recordar que hace unos días, Osorio reveló que no había firmado su extensión de contrato con México, porque quería primero entregar resultados en el Mundial, y luego, claro, analizar varios detalles, pues tenía ofertas de selecciones y clubes. Lo que más le ilusiona es dirigir en Inglaterra.

Po otro lado, también habló de la salida de Decio de María de la presidencia de la Federación Mexicana de Futbol, y la llegada de Yon de Luisa después del Mundial.

"Tuve el gusto de tratar a Yon varias veces y me parece una persona muy preparada con experiencia a nivel internacional. Nos va a beneficiar mucho a futuro. El tema de Decio es para tratar después y no para distraernos, es más, debería ser un aliciente. Esto no nos va a afectar, nos va a fortalecer para entregar unos buenos resultados como se lo merece".

Denis estuvo hace unos días en Rusia para afinar detalles de logística de cara al Mundial. Y este martes viajó a Miami para la presentación de la Liga de Naciones de la Concacaf.

En este tema, mencionó que pese a que el Tri jugará amistoso contra selecciones del área, también tendrá espacio para medirse a combinados de otras confederaciones.