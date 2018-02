Complejidad de Croacia servirá al Tri: Juan Carlos Osorio

CIUDAD DE MÉXICO

Juan Carlos Osorio sigue estudiando a los rivales que la selección mexicana enfrentará como parte de su preparación de cara a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El técnico del Tri agradeció que en su agenda se encuentren selecciones como Croacia, a quien se medirán el próximo mes de marzo y cuya peligrosidad servirá para medir el rendimiento del equipo, con quien, además, comparte cierto estilo de juego.

"Tomamos dos o tres factores para elegir los juegos de preparación, en este caso pensamos que Croacia, así como Serbia, juegan un futbol elaborado identificamos con este tipo de fútbol", dijo el estratega colombiano en conferencia de prensa.

Además de Serbia, Osorio ubica a los croatas en un concepto parecido al de Argentina, Brasil y Alemania, este último, rival de México en el próximo Mundial: "Ellos intentan jugar como Alemania, Argentina y Brasil, les gusta tener la posesión".

En el plantel de Croacia, destacan grandes figuras individuales que actualmente militan en clubes como el Real Madrid y el Barcelona, quienes seguramente pondrán en aprietos al Tri y de quienes esperan sacar provecho en el duelo amistoso programado en Arlington.

"Tienen jugadores como Luca Modric, Ivan Rakitic y son seguramente uno de los mejores equipos, no es una sorpresa para nadie que en el Ranking FIFA ocupan el lugar 15 actualmente, por lo que estoy seguro que para nuestra preparación Croacia nos servirá de mucho y será un rival difícil", afirmó.

Osorio profundizó en la comparación de Alemania con Croacia y aseguró que "hay cosas muy palpables, por ejemplo, compañeros de equipo, juega Kroos al lado de Luca Modric en el Real Madrid y en muchos juegos es más influyente el croata que el propio alemán"

Sobre el buen momento que atraviesa Javier Hernández, la lesión de Hirving Lozano, así como del cambio de equipos de Miguel Layún y Héctor Moreno, comentó:

"Afortunadamente lo de Hirving no fue de gravedad, hablamos con él, salió bien librado y creemos que va a regresar muy pronto. Nos alegra mucho lo de Javier. No me sorprende que esté anotando goles porque lo están utilizando bien", comentó.

"Sobre Miguel, y, previo a la decisión de ir al Sevilla, le manifesté a petición de él mi opinión y creo que decidió muy bien, esperemos que compita, igualmente con Héctor. Nos llena de optimismo, de ilusión, pensar que nuestros jugadores van a terminar jugando en un alto porcentaje, ojalá que sea así".

ROTACIONES, UN PRINCIPIO DE VIDA

Respecto al polémico tema del cambio de posiciones y alineaciones en su plantilla, Osorio volvió a defender el punto, señalando que esto logra una mejor integración entre sus jugadores y evita que se "decepcionen" por no tener actividad.

"Para empezar, hay que entender que el tema de las rotaciones no es un concepto del fútbol, es un principio de vida. En cualquier actividad de un ser humano, éste se siente parte de un grupo participando, en el ámbito que sea, si no participan se decepcionan", comentó.

"Si el jugador se siente cómodo, tiene condiciones, disciplina y quiere dar su 100% en esa posición, que no es muy lejana, estamos dentro de lo normal", añadió.