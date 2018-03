Juan Carlos Osorio no renovó con el ‘Tri’

Ciudad de México

El entrenador de la selección de México, Juan Carlos Osorio, aseguró que rechazó una renovación de contrato por parte de la FMF para seguir siendo seleccionador del 'Tri', ya que esperará a que finalice la Copa del Mundo para definir su futuro.

"He dejado a un lado la posibilidad de extender mi contrato con la Federación Mexicana. La razón es que quiero ser honesto con mis jefes. He sido contactado por otras federaciones y tengo sentimientos por otros lugares", declaró el entrenador colombiano al medio "The Sun".

El cafetalero aseguro que le gustaría dirigir en otro país y específicamente en una de las mejores ligas del mundo, como lo es la Premier League; sin embargo, aseguró que si tiene un buen papel con México en Rusia 2018, le gustaría seguir siendo el entrenador.

"Me encantaría estar en la Premier League. Me encantaría entrenar en Inglaterra porque lo que más extraño es el día a día. Si lo hacemos bien, me gustaría continuar", finalizó el seleccionador nacional.