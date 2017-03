"Pesa bastante la altura": Jonathan dos Santos

Cuernavaca, Morelos

La selección mexicana realizó su segundo entrenamiento en el Estadio Centenario de Cuernavaca. Bajo un intenso sol, pero alejados de la altura de la Ciudad de México, la cual le afecta a los elementos que juegan en Europa.

Precisamente, sobre este tema, Jonathan dos Santos mencionó que "sí pesa bastante venimos de afuera y el primer entrenamiento casi siempre me cuesta, me ahogo, me cuesta respirar, pero lo importantes es que los doctores, el entrenador y el preparador físico nos lleva bastante bien y no lo sentimos tanto".

El futbolista del Villarreal hizo patente que es la primera vez que alguien atiende este problema. Tiene años que hay mexicanos en el viejo continente, y jamás hicieron algo para contrarrestar el problema de la altura. Fue Juan Carlos Osorio el encargado de planear junto con su cuerpo técnico y el médico la concentración en Cuernavaca previo a un partido en el Estadio Azteca. Así, ya no tuvieron que buscar otra sede para el duelo.

"La convocatoria fue diferente. Es la primera vez que me toca estar por Cuernavaca, pero está bien, lo importante es que el equipo está junto, contento, con ganas de hacer dos partidos buenos. Alejados un poco de todo y te concentras en el partido que es lo más importante".