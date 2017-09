“Pueden criticar, yo voy a hablar en el campo”: 'Jona'

San José, Costa Rica

Mantiene la sonrisa justo cuando la pregunta es hacia las críticas que hay por su decisión de dejar el futbol de Europa. Pareciera que Jonathan dos Santos tiene claro que la decisión que tomó de enrolarse con la MLS le traerá constantes juicios, porque se cree que no rendirá igual que cuando estaba en el Villarreal de España.

El mediocampista realmente luce sus mejores cualidades, recupera, protege el balón, sale con soltura, pasa la bola con precisión. En la Copa Confederaciones fue el mejor del Tricolor. Lo que se teme es que esas cualidades se mermen al no tener el roce de antes.

Sin embargo, 'Jona' dejó en claro que de él depende conservar sus condiciones. Que con el cuadro azteca rendirá como hasta ahora.

"Es normal que se critique, pero mi nivel no va a bajar, depende de uno mismo el que baje o no. La MLS como lo he dicho, está creciendo mucho más, es muy competente, cada vez hay mejores jugadores y yo voy a venir aquí siempre con el mejor nivel, así que depende de mí. Pueden criticar, pueden decir lo que quieran que yo voy a hablar en el campo".

Eso sí, destacó que uno de los beneficios es que no tendrá el desgaste de los largos viajes cuando se integre con el combinado nacional, a diferencia de cuando militaba en el Viejo Continente.

Después de conseguir el pase al Mundial de Rusia 2018, el recién integrante del Galaxy de Los Ángeles sabe bien que el equipo tendrá una oportunidad perfecta para mostrar el verdadero potencial que tienen en dicha justa. Lo ocurrido en otros torneos como la Copa América Centenario o la Copa Confederaciones quieren que sea una lección, pero también borrar la imagen que dejaron como grupo en esas actuaciones.

"En la Confederaciones teníamos la ilusión de hacer cosas grandes, ahora tenemos otra oportunidad que es un Mundial y que a cualquier futbolista le gustaría jugar y hacer un buen papel".

Por ahora, mencionó, cada uno de los jugadores deberá buscar un lugar en la convocatoria que los lleve a Rusia, y para ello deberán convencer al entrenador Juan Carlos Osorio.

"Sabemos que hay mucha competencia, es muy importante, porque eso te hace crecer más como jugador, y estoy contento por la confianza que me está dando Osorio y espero devolvérsela en el campo".

Señaló que, "lo importante es lo que venimos haciendo en conjunto hasta ahora, creo que el equipo cada vez está creciendo más y más, debemos jugarle de tú a tú a cualquier equipo".

México empató el martes pasado en Costa Rica, en un partido intenso en el que los porteros fueron claves para la igualada. Por supuesto, Dos Santos admitió que les hubiera gustado salir con los tres puntos, pues al final tuvieron opciones para ganar.

"Era muy complicado, porque ellos necesitaban puntos (para clasificar al Mundial). El equipo dio la cara todo el partido. Ellos tuvieron sus oportunidades, nosotros también. Fue un partido bastante abierto durante todo el encuentro, y estamos contentos de que el equipo cada vez da más la cara, se sabe que se puede confiar en este equipo".

El objetivo a corto plazo del cuadro nacional sigue intacto: ser primeros del Hexagonal. "Queríamos la victoria sí o sí, porque debemos aspirar a lo más alto si queremos ser una gran selección. Así que tenemos que pensar en ganar todos los partidos y quedar lo más alto en la clasificación".

En otro tema, Jonathan habló sobre los cien partidos que cumplió (contra los ticos) su hermano Giovani con la playera de la escuadra mexicana.

"Para mí es un orgullo que mi hermano cumpla cien partidos con la selección, es muy difícil hacerlo. Estuvo desde muy pequeño y estoy feliz por él, se lo merece, ha trabajado mucho por la selección y lo sigue haciendo. Contra Costa Rica hizo un gran partido".