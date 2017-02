Si yo viviera en México me suicidaría: 'Jona' dos Santos

Ciudad de México

Durante una entrevista con el medio español Bein Sports, Jonathan dos Santos habló sobre la presión que sienten los seleccionados mexicanos ante los constantes recuerdos de la derrota sufrida en la pasada Copa América Centenario ante Chile, donde recibieron siete goles sin respuesta.

“Yo tengo la gran suerte de no vivir ahí (en México) porque si no es que me comería la cabeza y me suicido, te lo juro”, expresó ‘Jona’ sobre la presión tiene el futbol sobre los jugadores pese a los buenos resultados que la selección mexicana vive en la eliminatoria rumbo a Rusia 2018.

“Si, cada concentración que vamos lo siguen pregunte y pregunte. Son bastantes duros en México, aquí también pero no tanto, son complicados”, expresó el jugador del Villarreal, quien no entiende por qué se sigue hablando del tema a nueve meses de la eliminación en el torneo continental.