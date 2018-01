Jonathan González recibe permiso para jugar con el Tri

Ciudad de México

Jonathan González, mediocampista de Monterrey, fue autorizado este miércoles por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para defender los colores de la selección mexicana.

"Nos complace informar que la petición realizada por la Federación Mexicana de Futbol y por Jonathan González para el cambio de Asociación, fue aceptada por un Juez del Comité de Jugadores por lo que podrá representar a la Selección Nacional conforme a la notificación sobre la decisión" acotó un vocero de FIFA en entrevista con ESPN.

El futbolista de 18 años de edad, jugó para el combinado de Estados Unidos en sus categorías Sub 17 y Sub 20; no obstante, ahora podrá ser tomado en cuenta por Juan Carlos Osorio como jugador del Tri para Rusia 2018.