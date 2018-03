Jesús Corona se ve en Rusia

Ciudad de México

La cuenta regresiva para el Mundial de Rusia 2018, es cada vez menos. La Selección Mexicana afina detalles de cara a la convocatoria final que irá a disputar el torneo.

Jesús Corona, arquero de la selección mexicana, señaló, durante la presentación del nuevo patrocinio, gasolinera G500, que se encuentra motivado por esta oportunidad y es consiente de que en esta recta final, no debe bajar los brazos, ante la competencia que hay bajo los tres palos.

"La verdad muy ilusionado y contento de dar esa posibilidad. Hemos tenido la oportunidad de mostrar un buen nivel. Vamos a tratar de prepararnos lo mejor posible", señaló en la ceremonia donde estuvo Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

El actual arquero de Cruz Azul, sería una de los convocados a la lista final. Sin embargo, y a pesar de que Guillermo Ochoa fue el el titular en el pasado mundial de Brasil 2014, a 'Chuy' le gustaría ser el referente del cuadro de Juan Carlos Osorio.

"No sólo con Memo (Ochoa), (Alfredo) Talavera ha mostrado un buen nivel y eso nos motiva a no bajar los brazos", dijo.

Sobre las pláticas que ha tenido con el técnico, Corona asegura que es gracias al buen nivel que ha mostrado. Incluso, las pláticas entre ambos entrenadores de arqueros, de Cruz Azul y selección, la da aún más ánimo de seguir haciendo bien las cosas.

"Siempre con la ilusión de representar a a mi país. Ya tuve una visita del entrenador de arqueros (selección mexicana) y está dando seguimiento. Ha tenido comunicación con mi entrenador de porteros (Cruz Azul) y queremos esa posibilidad de que podamos estar en la lista definitiva", mencionó.

Luego de la declaración de Osorio al The Sun, sobre la idea de no renovar como técnico del Tri, tras haber ofertas de otras confederaciones, Chuy asegura que, por el momento, no es una idea que los mantenga distraídos, ya que el estratega se mantiene enfocado con el trabajo de selección.

"Estamos comprometidos de cómo se está trabajando. El profesor no ha dado la oportunidad y hay que está preparado para responder. Él va a tomar una decisión. Está enfocado en la selección y tomara una decisión", finalizó.