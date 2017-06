Si Osorio se lo pide, Javier Salas jugaría hasta de portero

Guadalajara

Los seleccionados a la pre-lista de Copa Oro que tiene Atlas, partieron este martes por la tarde a la capital del país para reportar a la disciplina de Juan Carlos Osorio, lo hacen con la mejor actitud y dispuestos a todo con tal de quedarse en la convocatoria final de 23.



De pedirlo el colombiano, Javier Salas jugaría hasta de portero, esto hablando de tono irónico ante las rotaciones y peticiones que hace el estratega a los jugadores de ocupar posiciones que no son las habituales en sus clubes.



"Si me mete de portero, de portero. La que necesite, si tengo que ser lateral, central, contención, donde me meta daré lo mejor de mí, eso habla de ser profesional".



El guardameta Miguel Fraga por otro lado, se dijo contento de encontrarse una vez más con Moisés Muñoz, ya compartieron vestidor en Morelia y fue como un maestro para él. Junto a "Moy" y Jesús Corona pelearán por el puesto titular, aunque el rojinegro tiene una cualidad que puede resultar un hándicap a favor.



"Tenemos estilos diferentes. Aprendí mucho de Moy; a Chuy siempre lo tuve a la distancia. Son arquero atajadores y a mí me gustar estar un poco más arriesgando, hacia adelante, hasta cierto punto un poco más loco. Es importante que exista esa variedad para que el profe tome sus decisiones", finalizó.