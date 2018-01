Queremos llegar a la Final y ganar el Mundial: 'Chicharito'

Londres

El delantero mexicano del West Ham, Javier Chicharito Hernández, declaró que no se limita a pensar en los Cuartos de Final del Mundial de Rusia 2018 como el objetivo principal, ya que quiere llegar a la final del torneo e incluso ganarlo.

"No sólo aspiramos a los Cuartos de Final, no queremos ponerle un límite a nuestras ambiciones. Queremos apuntar tan alto como podamos porque sabemos que tenemos el potencial. Queremos dar lo mejor de nosotros, llegar a la Final e incluso ganar el Mundial", señaló Hernández en una entrevista publicada hoy en el sitio oficial del West Ham.

"Tendremos un buen periodo de preparación los próximos seis meses, con muchos partidos en el mes anterior a la Copa del Mundo, los cuales serán cruciales para ayudarnos a ponernos en forma y llegar en el mejor nivel", agregó el delantero.

Hernández calificó el grupo de México en el Mundial, donde el Tri comparte zona con Alemania, campeona defensora, además de Suecia y Corea del Sur, como "interesante" y "difícil".

"No puedes decir qué selecciones van a avanzar a la siguiente ronda. Alemania es obviamente la favorita, pero los tres equipos restantes tratarán de hacer lo mismo. Va a ser un gran torneo", expresó.

El delantero reflexionó además sobre el 2017, "un año increíble" según su balance. "Todo funcionó muy bien, fui muy feliz, no sólo futbolísticamente sino fuera del campo, en mi vida personal", dijo, aunque añadió que "los últimos dos meses fueron difíciles".

"Primero porque sufrí una lesión y no estuve tan involucrado con el equipo como me hubiera gustado, pero fue un gran año en general: me convertí en el máximo goleador de la selección mexicana, jugué la (Copa) Confederaciones y dejamos una buena impresión alrededor del mundo", manifestó.

"Para nada fue un mal año, pero ojalá el 2018 sea aún mejor", concluyó el futbolista de 29 años que volvió a la Premier League de la mano del West Ham el verano pasado después de su paso por el Bayer Leverkusen (2015-2017).