Jair Pereira buscará ser la nueva pieza en la defensa

San José, Costa Rica

Parece que hay pocos lugares en selección mexicana para asistir al Mundial de Rusia. Es claro que, son varios los elementos que tienen un puesto, si es que llegan sin lesiones u otra eventualidad para la lista final. En su mayoría son los que estuvieron en la Copa Confederaciones.

Jair Pereira se sumó al Tricolor como una nueva opción para la zaga. Y claro, anhela quedarse para llegar a Rusia. No jugó contra Panamá por un lesión, pero ya se encuentra al cien por ciento por si lo requieren para medirse a Costa Rica.

"Todos los que estamos aquí soñamos con eso, así que tenemos que sacar nuestra mejor versión para ser tomados en cuenta, porque como te dije, todos queremos estar ahí".

El defensor de las Chivas reconoció que espera tener unos minutos para el choque frente a los ticos, y así sumar puntos con el entrenador.

"Ya estoy listo, si me requiere el técnico ahí estaré, y me esforzaré para poder ayudar al equipo. Era importante tener el boleto ya, era el objetivo principal y se cumplió. Ante Panamá buscamos tener un buen partido y poder ganarlo. Ahora, debemos pensar en lo que viene, por supuesto empezamos con Costa Rica que es el próximo rival, y sabemos que no será nada sencillo".

Sobre Costa Rica, explicó que "es un equipo bien preparado, que realmente juega bien al futbol, tenemos que ir a hacer lo mejor, porque ahora el objetivo es ser cabeza de grupo".

Por supuesto, destaca la rivalidad que hay entre ambas selecciones, y que el enemigo querrá sumar puntos en casa para buscar también su pase al Mundial.

DEDICAN PASE A OSORIO

Pese a los juicios que hay en torneo a la clasificación de México al Mundial de Rusia 2018, y sobre todo, hacia las formas del entrenador Juan Carlos Osorio, Jair Pereira relató lo importante que ha sido Juan Carlos Osorio para el grupo, y dijo, el esfuerzo que han hecho los jugadores va dedicado al entrenador.

"Él está contento, porque sabe que se cumplió con el objetivo. Es alguien que siempre ve por el bien del equipo, y bueno, nosotros contentos de haberle podido obsequiar el triunfo a él y a todo México".

Por supuesto, mencionó, siempre habrá críticas, pero a los futbolistas les agrada su forma de trabajo, y por ello, les toca respaldarlo dentro de la cancha.

"Es el responsable de que México esté en estas instancias. Las criticas siempre van a existir, pero nosotros lo tenemos que respaldar y lo arropamos como tal, porque es un técnico que día a día tratar de dar lo mejor".

Jair se ha destacado por ser un defensa aguerrido, que mete duro la pierna, difícil de pasar, aunque sin ese toque para salir como lo tienen Héctor Moreno o Rafael Márquez.

Los centrales que han tenido mayor constancia con el Tricolor con Juan Carlos Osorio son Héctor Moreno, Diego Reyes (también utilizado como contención), Carlos Salcedo (quien puede cumplir como lateral), Néstor Araujo, y Oswaldo Alanís, quien no fue convocado para estos duelos de eliminatoria. Edson Álvarez ha sido tomado en cuenta, y fue titular en la pasada Copa Oro, aunque se desempeñó como lateral.