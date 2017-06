Lozano, ilusionado con Europa

Ciudad de México

Desde hace tiempo se ha dicho que Hirving Lozano está cerca de emigrar a Europa. Hoy, la posibilidad es real, hay ofertas y solo se espera la mejor. El futbolista lo sabe, y por eso, quizá, se le nota feliz, tranquilo y entusiasmado con lo que está cerca de vivir.

Se habla del interés del Celta de Vigo, del PSV y hasta del Manchester City. Él toma con calma los rumores, porque todo indica que lo que tiene seguro es que ya no jugará en México.

“Me siento contento, ilusionado con Europa, pero ahorita no sé nada de ofertas. No me han dicho nada, yo estoy a la espera”, dijo.

Enseguida, explicó que actualmente está en un nivel importante, pero no se conforma con eso, pues quiere hacer mucho más en su trayectoria.

“Me siento en un gran momento, pero quiero mejorar, siempre es importante crecer y quiero seguir aprendiendo”. Lozano se mostró agradecido con el entrenador nacional, Juan Carlos Osorio, quien le ha dado un lugar importante en selección mexicana.

“Siempre trato de responder de la mejor manera, y estoy agradecido por el apoyo que me ha dado”.