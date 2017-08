Al 'Chucky' Lozano le gusta la exigencia

Sumiya, Morelos

El arranque que ha tenido con el PSV de Holanda lo coloca como una de las mejores alternativas que tiene la selección mexicana en el ataque. Hirving Lozano pisó Europa con motivación, buen futbol y goles que lo colocan en los reflectores, y que ahora que se incorpora al Tricolor también lo hacen lucir.

Él sabe bien la responsabilidad que tiene, no solo porque ahora atraviese un buen momento, sino porque, mencionó, desde que se puso la playera verde siempre ha tratado de dar lo mejor.

"Desde que estuve en Pachuca, desde que me llamaron por primera vez, siempre me exigieron en todos los partidos, eso me gusta, se ve que puedo hacerlo, hay que trabajar y seguir sumando si el profe me da la oportunidad lo haré con mucho gusto y al cien por ciento".

El 'Chucky' reconoció que se ha adaptado muy bien a su nuevo conjunto, y que se esfuerza todos los días por mostrar un buen desempeño tanto en los entrenamientos como en los partidos. Cuando dejó el futbol mexicano su meta era clara, lograr los retos que se pusiera. Ese ha sido su misión, dijo, desde que decidió ser futbolista.

"En estos meses que han pasado me ha cambiado mucho la vida, estoy muy agradecido con todos, desde el profe, Pachuca y PSV, siempre me he puesto pasos a seguir, me ha ido bien. Yo voy a estar con el equipo siempre".

Lozano es uno de los futbolistas a los que se pudo ver al final de la práctica como titulares, al lado de Carlos Vela y Javier Hernández en el ataque, aunque eso no quiere decir que vayan a arrancar este viernes frente a Panamá, pues se sabe bien que Juan Carlos Osorio suele hacer cambios en sus entrenamientos.

"Voy a estar apoyando a mis compañeros si me toca estar en la cancha o en la banca. Será un partido complicado, son muy atléticos, muy fuertes, va a ser de mucho roce, se esperan lluvias, va a ser un partido muy complicado, van a tratar de ganarnos, con el sistema del profe vamos a tratar de superarlos y dar lo mejor de nosotros para lograr algo importante".

Sobre el famoso grito que lanzan los aficionados cada vez que despeja el portero rival, ese que la FIFA considera homofóbico, y que la ha costado a la FMF varias multas económicas, Lozano explicó que espera que los seguidores se dediquen a apoyarlos a ellos, y no a insultar al rival.