Residencia fiscal, clave en el caso Herrera-Reyes

Ciudad de México

El tema de evasión fiscal que destapó Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad, salpicó al deporte. Héctor Herrera y Diego Reyes son señalados por tener empresas en Malta que cobran sus derechos de imagen, y en dicho país solo pagan el 5 por ciento de impuestos.

El abogado especialista en temas fiscales, Luis Cornu, detalló que con los aspectos que se conocen hasta el momento es complicado señalar si están cometiendo o no un delito. Además, explicó que el punto medular es saber en qué país tienen su residencia fiscal.

"No podemos afirmar que el dinero que está ahí no pagó impuestos. Normalmente utilizas un paraíso fiscal como tal para disminuir o no pagar impuestos", explicó vía telefónica a La Afición.

Enseguida, agregó que si en verdad los futbolistas crearon empresas para no pagar los porcentajes correspondientes si se cataloga como un delito.

"Lo que creo que puede haber pasado le damos una connotación evasora de impuestos. A nivel mundial, se tiene una residencia fiscal, que no necesariamente es la residencia que uno tiene al nacer en el país".

En estos casos, "la residencia en México tú la adquieres cuando dices yo quiero mi residencia en México fiscalmente, y lo que haces es que todos los ingresos que tengan en cualquier parte del mundo los cumulas en México. Los dos jugadores que están allá no sé si son residentes mexicanos para efectos fiscales. Puede ser que cuando llegaron a Portugal se volvieron residentes portugueses".

Por lo que sabe respecto al tema de los futbolistas, Cornu hizo hincapié en que "entiendo que en el paraíso fiscal tienen una empresa, entonces, el tema principal es cómo le pagó el equipo de futbol a ellos. Si les pagó a ellos o a la empresa. Si tienes una residencia mexicana, te tienen que hacer una retención cuando el Porto les pague".

Por supuesto que, "si todo eso lo hacen para evadir impuestos sí puede haber un delito. En malta el Impuesto Sobre la Renta que se paga ahí es muy bajo".