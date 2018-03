Héctor Herrera ya no viajará a Dallas

Enviada,

Aunque en días pasados los directivos de la selección nacional comentaron que en este viaje no habría jugadores a los que se les daría permiso para dejar la concentración después del primer partido, sí habrá quien ya no viajará a Dallas, Texas. Se trata de Héctor Herrera, quien por lesión no podrá seguir con el conjunto azteca. La situación es comprensible.

Desde el jueves pasado, Juan Carlos Osorio, entrenador del Tricolor, explicó que no echaría mano del mediocampista para los partidos ante Islandia y Croacia, ya que continúa con molestias físicas.

"Héctor efectivamente tiene un problema, el mismo que lo tuvo ausente ante Bélgica y Polonia, y pensando más en la salud del jugador porque nos corresponde y es uno de los más importantes hemos decidido marginarlo y no va a participar", dijo el timonel.

Por lo pronto, es el único que no viajaría a Dallas para el duelo contra Croacia.