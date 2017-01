¿Qué pasará con el Tri en EU?

Ciudad de México

Sin manchar el futbol con la cuestión política, es evidente que llama la atención la presión contra los indocumentados que está ejerciendo Donald Trump en Estados Unidos. El tema es bien conocido, y que el Tri es constante con sus partidos en aquellos lares también.

Sin embargo, Guillermo Cantú, secretario general de la Federación Mexicana de Futbol, reconoció que en lo deportivo ellos seguirán trabajando de la misma manera en cómo lo han hecho en los últimos diez años, de la mano de Soccer United Marketing, la empresa encargada de su imagen en el país de las barras y las estrellas.

“Tenemos muchos años haciendo partidos muy importantes en Estados Unidos, el futbol es un instrumento de unión, no solo con los connacionales, un gran ejemplo lo dieron los mismos jugadores de la selección de México y Estado Unidos en el partido pasado en Columbus, ellos por iniciativa han formado una barrera de unión, eso es muy bueno”, dijo a La Afición.

El directivo insistió en que “el futbol es un vehículo que puede ayudarnos a unir diferentes puntos de vista y sobre todo nos puede ayudar a poder dialogar consistentemente y eso lo deberíamos de aprovechar, es algo que llevamos a nuestra afición en Estados unidos y es unificador no solo para los mexicanos, sin los partidos que tengamos con rivales en estados unidos puede ser un vehículo de unión en los tiempos que todos pedimos eso”.

Al ser cuestionado si no temía que los aficionados que residen allá dejen de asistir a los encuentros del Tricolor, por temor a que los detenga, Cantú dejó en claro que al final de cuentas siempre han existido las leyes y que de igual manera la policía ha sido la encargada de vigilar el orden en los estadios y eso seguirá en el mismo tenor.

“Nuestro socio y representante en Estados Unidos se encarga de promover el futbol y a la selección, lleva diez años trabajando y nuestro objetivo allá es tratar de armar un espectáculo, un servicio, un partido con las mejores condiciones posibles para los aficionados allá”.

De manera contundente, detalló que “en ese acontecer se contrata policía, porque en Estado Unidos no se van a acabar las leyes de la noche a la mañana, ni en ninguno de los países, eso nos ayuda a tener una cultura, a ir caminando con orden, estamos en la mejor disposición de seguir brindando un espectáculo, un servicio de calidad a nuestros aficionados, que además tienen muchos años viviendo en Estados Unidos y que este producto que es la selección mexicana los une con su patria”.

A NEGOCIAR CON FIFA

Ayer se dio la audiencia que tenían los abogados de la Femexfut en el TAS. No acudieron directivos, porque es un terreno en el que los argumentos no les correspondía, al menos por el momento, a ellos.

El consejo del TAS para la Femexfut fue regresar al mismo punto del que partieron, es decir, dialogar con la FIFA, la diferencia es que ahora sí tendrán un margen más amplio para ello.

“(La audiencia) fue muy buena en el sentido de que ambas partes hicieron ver su punto, creo que le hemos complicado mucho al TAS el poder tomar una decisión y nos propone, no quiero decir que nos obliga, pero nos exhorta fuertemente a que este tema que según el TAS por lo que pude entender, se debió haber resuelto en una conciliación, no hubo chance, es lo que habíamos pedido en un principio”.

Además, “creo que ese diálogo va a esclarecer, no solo para México, porque también podemos sentar precedente para otras Asociaciones de habla hispana en el continente que tienen problemas similares, por diferente connotaciones, no todas porque de las palabras que se han utilizado en los estadios tiene que haber diferentes connotaciones y contextos. Creo que ambas parte pudieron avalar los puntos. El TAS lo que nos está diciendo es siéntense, porque esto se puede conciliar entre ambas partes y si no, ya llegarán a una determinación”.

Jorge Salomón, presidente de la Comisión Normalizadora de la Federación Nacional de Futbol de Honduras (Fenafuth), puntualizó que hay platicas para que se realice una Comisión entre miembros de la Conmebol y la Concacaf para defenderlos ante la FIFA por las multas económicas que les ha impuesto el máximo órgano rector del balompié, tras los gritos de discriminación de su afición.

“Sí, de hecho lo hemos platicado entre Concacaf y Conmebol, todos estamos en situaciones similares, como fuimos los primeros en ser multados y en tomar acciones de manera proactiva, tratando de hacer ver nuestros puntos, creo que nos puede ayudar mucho esto que hemos avanzado con el TAS y la Comisión disciplinaria de FIFA para contextualizar esto, no queremos llegara al extremo de que tú vayas a un estadio y no puedas gritas, es algo necesario, cuando estás te apasionas y te hace gritar cierta euforia”.