"Quiero hacer el resto de mi carrera aquí": Giovani

LOS ÁNGELES, Estados Unidos

Entra al vestidor del Galaxy con paso firme, pero relajado. Con un brazo suelto, y en la otra mano carga su botella de proteína, porque afirma amparado en una amigable sonrisa, "te vas haciendo más grande y tienes que cuidar más tu cuerpo". La playera sin mangas deja ver el músculo que ha desarrollado y no duda en mostrarlo con orgullo.

Antes de iniciar formalmente la entrevista, sin asomo alguno de melodrama, recuerda que hace ya diez años que participó en el Mundial Sub 20 de Canadá, el segundo después de haber salido campeón del Mundo con la Sub 17 en Perú. Entonces, regresa al tema de la edad, "ya no estoy tan joven, ya tengo 27 años, por eso me preparo mejor, ahorita después del entrenamiento hago gimnasio y otras actividades, ya me voy tarde del club". Y entonces, da un trago más a la proteína.

Luego, lanzando miradas furtivas, guiñando el ojo para remarcar el tono bromista, prosigue con eso de que está muy concentrado en su carrera, sin líos amorosos, temas con los que vuelve a reír. Después de un rato, se sienta ante la cámara sin parar de comentar lo feliz que está en Los Ángeles, lo enfocado que está en dimensionar lo diferente y agradable que es la MLS para el futbolista. Aunque no puede dejarse asfixiar con los encantos de la ciudad.

Ya con la formalidad de la entrevista, relaja los músculos de la cara, se pone un poco más serio. Con cada pregunta, abre los ojos como si absorbiera cada palabra, para después articular un ameno y contundente discurso sobre su paso en el Galaxy.

Cuando se dio a conocer que dejaba el tan cotizado y anhelado futbol europeo para llegar a un a Liga de organización extraordinaria, con inversiones millonarias en sus figuras, con estructura de primer nivel, pero al final joven y sin la etiqueta del viejo continente, le llovieron críticas.

Él, así como ha desarrollado su carrera, no se dejó llevar por los comentarios que aseguraban que ahora sí, agarraría la fiesta en Los Ángeles, casi, que ahí enterraría su trayectoria.

"Al final yo sabía la decisión que había tomado, sorprendí a mucha gente, porque yo me hice en Europa desde los 11 años. Con mi trabajo y el demostrar que quiero mejorar día tras día, y que no vine aquí como muchos pensaban a retirarme o a pensar en otras cosas , al contrario, aquí vine a ser mejor profesional que antes y está demostrado que estoy atravesando por un gran momento".

Incluso, el entrenador de selección mexicana, Juan Carlos Osorio, aseguró en su momento que no tenía nivel para estar en su equipo, porque simplemente aún no arrancaba la temporada de la MLS y no estaba al cien por ciento. Por ello no fue convocado a algunos partidos. Al recordarle aquel detalle, 'Gio' frunce un poco el seño.

"Un cambio tan grande nunca es fácil, pero tenía clara la decisión que había tomado, que venía aquí para triunfar, hacer las cosas bien, seguir mejorando como futbolista, y puedo decir al día de hoy que me encuentro en el mejor momento de mi carrera, me he cuidado mucho y he trabajado muchísimo, me ha sorprendido tanto la Liga como el club en todos los sentidos".

Y enseguida expresa que "la verdad es que estoy pasando por un momento de mi vida muy feliz, me va a ayudar para desenvolverme como me gusta. El cariño de toda la gente y del equipo ha sido muy importante y espero seguir así".

Dos Santos va más allá. No lo puede evitar, se siente tan bien que se atreve a decir que quiere terminar su carrera en la MLS con el Galaxy. Para nadie es un secreto que es fiel aficionado al América, que si no es en las Águilas, ha dicho muchas veces que le gustaría jugar en Monterrey. Sin embargo, el panorama ha cambiado. NI si quiera Europa es objetivo de nueva cuenta.

"Me visualizo aquí a futuro, pero en el mundo del futbol nunca sabes lo que pueda pasar el día de mañana. Soy joven, pero mi vida la veo aquí en Los Ángeles, estoy muy feliz en el club como para hacer todo lo que resta de mi carrera aquí".

Pero, ¿No extrañas Europa?, se le pregunta. A lo que responde que, "extraño a mi familia, a mis amigos, a mis padres. Estoy feliz en los Ángeles, es mi ciudad favorita, tengo todo por acá, hay mucho latino y mexicano que me viene apoyar cada día y eso me hace más feliz".