"Osorio es un ganador nato": Dos Santos

LOS ÁNGELES, Estados Unidos

El último cambio de timón de la selección mexicana fue abrupto por la forma en que tuvo que irse Miguel Herrera. La llegada de Juan Carlos Osorio a muchos hizo dudar, mucho más con la goleada que le propinó el año pasado Chile a México (7-0) en la Copa América Centenario.

Más allá de esa caída, el colombiano lleva números envidiables. Ha rotó años de resultados en contra en canchas complicadas, por más que los rivales no pasen por su mejor momento. Y en lo que va de la eliminatoria el paso ha sido limpio y contundente.

Así que, cuando se trata de hablar de ello, Dos Santos regresa a la solemnidad:"Lo he visto muy bien todo, muy positivo, se tienen grandes jugadores y un muy buen cuerpo técnico. Se han hecho las cosas de manera perfecta. Ojalá que sigan así las cosas. Esta selección está para todo y ojalá se pueda ser una selección que haga historia en el futbol mexicano".

¿Qué opinas de todas las críticas que ha recibido Osorio?

"En el mundo del futbol los resultados son los que hablan y qué se puede decir de un entrenador que ha hecho historia en el futbol mexicano, que ha conseguido cosas que no se han conseguido en el pasado, tanto en eliminatoria con partidos complicados. Hay que agradecerle lo que está haciendo, nosotros en el grupo sabemos la calidad de entrenador que es, es un ganador nato, vive con mucha pasión el futbol, y esperemos que esto siga así y que los dos próximos años sean importantes para nosotros".

De Miguel Herrera, a quien defendió vía Twitter cuando golpeó al comentarista Christian Matinoli, y quien hizo un muy buen grupo, detalla que "me queda decir que lo respeto, lo admiro como entrenador, fue parte importante de la selección. Está hecho para cualquier cosa".

QUIEREN CAMBIAR LA HISTORIA

La Copa Confederaciones es el torneo más importante que tiene el Tricolor en el año. Lo enfrentará con sus mejores piezas. Giovani es uno de ellos. Así que no hay duda que será la prueba que se requiere para detallar en qué momento se encuentra este conjunto.

El del Galaxy tiene claro que hay un plantel fuerte, que se conoce bien desde hace tiempo. Fuera del campo hay camaradería, y dentro ya deben mostrar la sincronía que les ha dado los años.

"Sabemos la exigencia de esa competencia y a nivel selección sabemos que tenemos la responsabilidad de jugar bien y de sacar buenos resultados, seguir con la línea positiva que viene la selección, y ojalá y hagamos un gran torneo. A ese nivel todas las selecciones son poderosas, por eso están en esa competición y ninguna es fácil".

Además de este torneo, tienen la mira puesta en el Mundial del próximo año, en el que quieren que se vea su potencial: "Confió y entre nosotros lo hablamos, lo que deseamos es dar ese cambio. El Mundial pasado nos quedamos a nada de conseguirlo. Es una generación de jugadores que viene creciendo de la mano, todos nos conocemos a la perfección, nos queda seguir en el nivel y ojalá y sea en estos dos años sean de cambio en la selección".

Agrega que, "como grupo vamos a eso, a tratar de hacer historia, esperemos que así sea. Hay jugadores de mucha calidad, hay una gran química entre todos, esperemos sumar para sacar lo mejor".

"Es un orgullo el ser seleccionado nacional, sabemos como jugadores que ser futbolista conlleva críticas positivas y negativas, pero para nosotros es un sueño estar. Hay mucha gente que los apoya y nos tratamos de enfocar en eso, en lo positivo".

SIN ARREPENTIMIENTOS

Preguntarle a la conciencia cuántos eventos le reprocha no es el estilo de Dos Santos. En los años de inmadurez quedaron las escenas poco agradables.

¿Te arrepientes de algo en tu carrera? "No, buena pregunta", responde y suelta una carcajada. Luego, ya con calma prosigue: "Todas las experiencias y las cosas que he vivido, tanto positivas como negativas me han ayudado a estar donde estoy, y nada más me queda agradecerle a Dios que me haya permitido vivir todo esto".

Entre los peores capítulos del jugador, está aquella fiesta de navidad de 2008 con el Tottenham, en la que fue captado en estado de ebriedad. Él, en su momento, ofreció una disculpa.

"Fue una cosa que quedó en el pasado, fue un capítulo en concreto, y tanto las cosas negativas me han hecho mejorar como persona y profesional, y las positivas las he llevado perfecto".

LO MEJOR DE SU CARRERA

El recuerdo más bello que guarda en la memoria es su debut con el Barcelona. Un 28 de julio de 2006.

"Le estoy agradecido eternamente al Barcelona, al final fue el que me formó, el que me hizo el jugador que soy hoy en día, el que me abrió las puertas en Europa y el que me perimió crecer como futbolista y persona. Viví un sueño que tenía desde chiquito, lo disfruté al máximo".

¿Qué te faltó para quedarte con el Barcelona?, se le cuestiona. "No sé, nunca me gusta pensar en el pasado, lo que hubiera podido hacer o lo que hubiera dejado de hacer, todas las situaciones me han permitido estar en donde estoy, estoy en un momento muy feliz de mi vida que no cambiaría por nada".

Lo que sí agradece es el haber convivido con astros como Ronaldinho y Lionel Messi. Del primero, se dijo que lo había asesorado dentro de la cancha, y malinfluenciado fuera de ella. 'Gio' solo tiene buenas palabras para ellos.

SIN TOPE

Aunque considera que está en su mejor momento, Giovani dos Santos asegura que no se pone límites quiere conseguir triunfos importantes en su trayectoria, y en lo personal, mejorar día a día.

"Me falta muchísimo, me queda mucho por crecer, tengo 27 años, no me pongo un techo, todos los días aprendo cosas nuevas, y espero que siga así durante muchos años".

Señala que le han ayudado "todas las experiencias que he vivido, por todos los clubes que he pasado. Los buenos momentos me han impulsaron y los malos me han hecho mejorar, nunca he querido tirar la toalla, así que me encuentro en un estado de madurez en lo cual todo es positivo y espero seguir por ese camino".

Y es que, "siempre me exijo en cada entrenamiento. Si las cosas no las hago bien, llego al día siguiente y quiero hacer las cosas mejor. O en cualquier partido que las cosas no me salen bien le das vuelta a la cabeza en que cosas puedes mejorar. En cada partido es una diferente historia".

'CHICHARITO' Y LA MLS

Desde hace varios meses se ha mencionado que la nueva franquicia de Los Ángeles buscará a Javier Hernández para integrarlo más adelante a sus filas. Sobre qué significaría tener un elemento como Chicharito en la MLS, 'Gio' mencionó que sería un gran aporte.

"Él sabe, cuando hemos estado ahí, hemos platicado con los demás compañeros de mi experiencia. Javier sería algo muy bueno tanto para la Liga como para la ciudad. Se haría un duelo muy excitante entre los dos equipos de esta ciudad, un jugador del calibre de Javier siempre será bienvenido en cualquier Liga".

Otros mexicanos como Guillermo Ochoa o Andrés Guardado también han sido invitados a la Liga, pero no los han convencido hasta el momento. 'Gio' espera que pronto se sumen más mexicanos.