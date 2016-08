De nuevo, el Tri va sin Gio

Ciudad de México

Para él todos los duelos presumen la etiqueta de importante, pero seguramente los dos que tiene en puerta se destacan con un tinte especial, simplemente por ser los partidos que le siguen a la penosa goleada del 7-0 que le propinó Chile a México en la Copa América Centenario.

Por eso, se dijo, había que echar mano de lo mejor, aunque ya se tenga el pase al Hexagonal. Juan Carlos Osorio convocó para los partidos de eliminatoria contra El Salvador (2 de septiembre) y Honduras (6 de septiembre) a la mayoría de los elementos que estuvieron en la Copa América Centenario, como lo había anticipado el timonel, en la que incluyó a los mexicanos que juegan en Europa.

Por supuesto, en la lista no aparecen ni Javier Hernández ni Oribe Peralta, quienes se fracturaron y se reponen de ello; en cambio, destacan los nombres de tres jóvenes que viven su primer llamado a la mayor: Ángel Zaldívar (Chivas), Martín Barragán (Atlas) y Ángel Sepúlveda (Querétaro).

Los que siguen sin aportar la playera del Tricolor son Giovani dos Santos, Carlos Vela ni Jonathan dos Santos.

La historia con Giovani

El atacante registra nueve tantos con el Galaxy en lo que va de la temporada, y su andar, según destacan algunos medios de Los Ángeles ha sido positivo. Entonces, se podría pensar que quizá, luego de que Gio “declinó” la convocatoria pasada, el cuerpo técnico del Tricolor prefirió no requerirlo, no lo ve en su mejor nivel, o tal vez él dio otra negativa.

Físicamente está bien. El miércoles pasado jugó 21 minutos con el equipo de Los Ángeles, pocos minutos porque tuvo partido sábado y domingo, así que venía de una semana pesada. Ha jugado tres partidos en 7 días.

Además, al consultar a una fuente cercana al entrenador, reveló que “ninguno se ha negado” a asistir a la convocatoria, ya que saben lo importante que será para quitarle un poco las manchas respecto a la última actuación que tuvo el Tricolor.

Así que, por dicha respuesta se consideraría que Giovani no fue requerido para estos encuentros por decisión del entrenador Juan Carlos Osorio. Desde que tomó el timón del cuadro nacional, el colombiano ha lanzado cuatro convocatorias, y solo en una lo contempló, justo en la que él no quiso asistir.

En noviembre del 2015, Osorio detalló por qué no lo consideraba para los enfrentamientos de eliminatoria ante El Salvador y Honduras: “Se le preguntó cuál era su posición favorita, él respondió que de segundo punta. El momento de Javier (Hernández), Raúl (Jiménez) y el de Oribe (Peralta), nos da para jugar con dos de los tres”. Y agregó que “con ellos tres estamos viendo la posibilidad de jugar con dos, ahí yo no veo espacio (para Dos Santos), por el buen momento de los tres que además están físicamente al cien por ciento, y Giovani no lo está, de hecho no pudo estar en la última convocatoria y se viene recuperando”.

El calendario de la Major League Soccer no beneficia mucho, ya que su torneo empieza en marzo, y son varios meses de inactividad entre la fecha que termina y en la que arranca. A eso se apeló en su momento. Y cuando Dos Santos se exhibió con buen nivel en la Liga de Estados Unidos, lo llamaron y él dijo “no”.

Esa ha sido la historia de este último año con él, quien desde la Copa Oro en el 2015 no juega con la selección. Carlos Vela no ha mostrado un buen nivel desde hace tiempo. En la temporada 2014-2015 todavía destiló cosas interesantes sobre el terreno de juego, en donde estuvo 2058 minutos y anotó nueve goles; la temporada pasada jugó 23 partidos y metió cuatro dianas.

Sus escenas de indisciplina tampoco han ayudado para que lo encuentre. Incluso, se rumoró que este año ya no jugaría con la Real Sociedad, y que estaba cerca de la MLS. Mientras que, a Jonathan dos Santos las lesiones lo han perjudicado mucho.