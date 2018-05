Gales jugará contra México sin Gareth Bale

Gareth Bale no jugará en el duelo amistoso entre la selección de Gales y el combinado mexicano, así lo dio a conocer el conjunto europeo en la lista de convocados para encarar este juego de preparación a la Copa del Mundo para los dirigidos por Juan Carlos Osorio.

Pese a la ausencia del delantero del Real Madrid, que dos días antes de este encuentro disputará la Final de la Champions League, hay otros elementos de calidad como el mediocampista del Arsenal Aaron Ramsey.

Aquí la lista completa para el encuentro del próximo 28 de mayo, en Estados Unidos.



Ryan Giggs has named 32 players including several of the U21s ahead of the training camp and match against Mexico #TogetherStronger