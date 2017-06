Estados Unidos llega a México para duelo del Hexagonal

La selección de Estados Unidos llegó a la Ciudad de México para el partido número seis del Hexagonal rumbo al Mundial de Rusia 2018 en el Estadio Azteca.

🎼Hey ho hey ho to Mexico we go🎼 @ussoccer #OneNationOneTeam pic.twitter.com/tWMLYWN6Ew

El equipo dirigido por Bruce Arena no ofreció ninguna declaración en cuanto descendió del avión; de inmediato, el conjunto de las 'barras y las estrellas' se trasladó a su hotel de concentración.

El sábado se espera el reconocimiento del césped del Coloso de Santa Úrsula y la cumbre con los medios de difusión.



Wheels up to Mexico City ✈️✌️#USAvMEX rivalry renews in two days. pic.twitter.com/Jzb82OdF5F