El Azteca es la casa de la selección

Ciudad de México

Fueron los futbolistas que juegan en Europa los que le hicieron saber al cuerpo técnico que la altura de la Ciudad de México ya no era un aliado. De ahí, que los directivos pensaran en algunas alternativas para mitigar este mal. Una de ellas fue el que el Tricolor jugara sus duelos del Hexagonal fuera del Estadio Azteca, lo cual no se dio.

De cierta manera, la altura y lo impactante del Coloso han jugado en contra del rival, y quieren que así siga siendo. Aunque, no se descarta que más adelante se lleve a cabo algún partido en algún otro recinto.

Elías Hernández dejó en claro que "se han manejado muchas cosas, que se iba a cambiar de sede y todas estas situaciones, pero la verdad sabemos lo que el Azteca significa para selección, es un estadio que normalmente está lleno, la gente siempre va a apoyar, esperamos que ahora lo hagan, es la casa de la selección y siempre ha pesado y no tiene por qué ser de otra manera, tiene que seguir pesando".

Respecto al encuentro frente a Costa Rica, Hernández hizo hincapié en que "no puede ser fácil, nunca ha sido fácil, sabemos que estos partidos han sido complicados, más porque han venido equipos ha sacar resultado positivos, va a ser un partido muy difícil, pero se tiene que sacar un resultado positivo, hay buen equipo y buenos jugadores y no habría por qué no pensar en el triunfo obviamente amplio haciendo un buen partido".

Mientras que Oswaldo Alanís señaló que "creo que es más positivo jugar en el Estadio Azteca para alentar a la selección o como se está haciendo ahorita, entrenar en otro lado para venir a jugar acá (para que no pese la altura)".