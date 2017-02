“Tener al lado a Rafa es una inspiración”: Álvarez

Las Vegas

El partido contra Islandia pesaba para la selección porque se tenía que ver a varios jugadores. Eso era lo primordial para Juan Carlos Osorio, y en el duelo encontró a dos muy cumplidores, y que no les pesó la playera nacional, Edson Álvarez y Luis Reyes.

El defensor del América expresó que además de debutar, de cumplir ese sueño, también realizó otro, el aprender en el Tricolor de un jugador como Rafael Márquez, su ídolo.

"Los compañeros se portaron muy bien conmigo, me dijeron que les daba gusto verme por acá, tener al lado a Rafa Márquez es una inspiración, eso me motiva a trabajar y a aprenderle mucho. El tiempo que estuve en la banca no dejaba de verlo, como defendía, sus movimientos, es un gran ejemplo para mí", dijo.

Para el defensor, aún tiene que pulir varios detalles, sabe que tiene poco recorrido en el futbol, y "hay cuestiones que nos faltan por mejorar, el entenderme con el equipo, tuve dos entrenamientos nada más, pero estoy muy feliz por hacer mi debut, es un sueño, me siento muy agradecido con todos los que han confiado en mí".

Es precisamente esa poca experiencia la que hizo que algunos criticaran su llamado. A él esas cosas no le interesan.

"La gente siempre va a hablar, ya sea para bien o para mal, y se aceptan esos comentarios, yo simplemente me voy a enfocar en lo que piensen los entrenadores y mi familia, creo que tengo que seguir por ese camino. Sé que soy muy joven, pero esto es de oportunidades y la voy a aprovechar".