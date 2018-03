Alfredo Talavera lamenta lesiones de Araujo y Salcedo

Ciudad de México

Para el portero Alfredo Talavera, la derrota de la selección de México ante su similar de Croacia no fue lo más doloroso, sí las lesiones que sufrieron sus compañeros Néstor Araujo y Carlos Salcedo.

"Del último resultado lo que más duele es eso, las lesiones, fueron tres porque también Diego (Reyes) se resintió un poquito, las más graves de Araujo y Salcedo, estamos conscientes de eso y creo que lo que más duele es salir con una derrota y con los compañeros lastimados", dijo.

A su regreso a México, luego de los dos partidos de preparación del Tricolor en la Fecha FIFA, el guardameta de Toluca habló con los medios de comunicación y comentó que sus compañeros estaban afectados, pero les manifestaron total apoyo.

"Están tocados, pero el apoyo de nosotros está ahí, de su familia, de la gente que sabe que son profesionales gente buena, que trabaja. Van a salir de ésta, ojalá estén lo antes posible para que puedan ir al mundial", añadió.

Por otra parte, luego de su regreso a una convocatoria del Tri, después de varios meses fuera de toda actividad por lesión, se mostró satisfecho, aunque no vio minutos en estos dos encuentros.

"No jugué, la oportunidad que me da el profesor (Juan Carlos Osorio), el cuerpo técnico y mis compañeros a mi regreso, eso no se paga con nada, lo que tengo que hacer es retribuirlos con hacer lo mejor, mi compromiso siempre estará con la selección", expresó.